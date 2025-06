EQS-News: Dermapharm Holding SE: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung in Höhe von 0,90 € je Aktie

EQS-News: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Dermapharm Holding SE: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung in Höhe von 0,90 € je Aktie



26.06.2025 / 17:43 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dermapharm Holding SE: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung in Höhe von 0,90 € je Aktie

Prognose für 2025 bestätigt

Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet

Aktionäre beschließen Dividendenzahlung in Höhe von 0,90 € je Stückaktie

Grünwald, 26. Juni 2025 – Die Dermapharm Holding SE („Dermapharm“), ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 erfolgreich abgehalten. Auf der Präsenzveranstaltung waren 14,6 % des vertretenen Grundkapitals anwesend. Die Mehrheit der Anteilseigner stimmte in allen Tagesordnungspunkten im Sinne der Vorschläge der Verwaltung.

Mit 99,2 % bzw. 89,4 % wurden alle Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder von der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 entlastet. Die Hauptversammlung folgte dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, eine Dividende in Höhe von 0,90 € je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten. Mit einer Ausschüttungssumme in Höhe von 48,5 Mio. € entspricht die Ausschüttungsquote rund 43 % des ausschüttungsfähigen Konzernergebnisses.

Zum Abschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr wurde erneut die Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gewählt. RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft wurde zum Prüfer der Nachhaltigkeits-berichterstattung gewählt. Dies gilt vorbehaltlich der Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in nationales Recht und der damit einhergehenden Pflichtprüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten sind auf der Website https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/hauptversammlung/ unter der Rubrik „Abstimmungsergebnisse“ in „Hauptversammlung 2025“ einsehbar.

Im Geschäftsjahr 2024 konnte sich Dermapharm erneut als wachstumsstarker Anbieter im europäischen Gesundheitsmarkt behaupten. Der Konzern steigerte Umsatz und Ergebnis, übertraf die EBITDA-Prognose und setzte wichtige strategische Akzente für die Zukunft. Vorstand und Aufsichtsrat danken allen Mitarbeitenden für ihren Einsatz und ihre Leistungsbereitschaft, die maßgeblich zum Geschäftserfolg beigetragen haben. Mit Blick auf das Jahr 2025 zeigt sich Dermapharm entschlossen, den eingeschlagenen Kurs konsequent weiterzuverfolgen.

„2025 wird ein Jahr der operativen Weiterentwicklung. Wir setzen auf profitables Wachstum durch starke Marken, gezielte Innovation und nachhaltige Wertschöpfung entlang der gesamten Lieferkette. Besonders im Segment der Markenarzneimittel erwarten wir durch Portfolioerweiterungen und neue Marktimpulse weiteres Potenzial. Gleichzeitig treiben wir die Umstrukturierung von Arkopharma und die Neuausrichtung unseres Parallelimportgeschäfts mit einer klaren Strategie konsequent voran. Damit schaffen wir nicht nur die Grundlage für langfristige Stabilität und unternehmerischen Erfolg, sondern positionieren uns auch als verlässlicher Partner für eine nachhaltige Gesundheitsversorgung in Europa“, erklärt Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE.

Auf Basis des bisherigen Geschäftsverlaufs 2025 bestätigte der Vorstand die Prognose für das Jahr 2025 und erwartet einen Konzern-Umsatz von 1.160 bis 1.200 Mio. €. Für das bereinigte EBITDA wird ein Wachstum auf 322 Mio. € bis 332 Mio. € erwartet.

Unternehmensprofil

Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Europe"

Dermapharm ist ein innovativer und wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte in Deutschland, dem übrigen Europa sowie den USA.

Dermapharm verfügt im Segment „Markenarzneimittel“ über mehr als 1.300 Arzneimittelzulassungen mit rund 400 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft erstreckt sich von der hausinternen Produktentwicklung und Produktion über Qualitätsmanagement und Logistik bis hin zum Vertrieb der Markenarzneimittel durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst.

Im Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ bündelt Dermapharm pflanzliche Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetika und Medizinprodukte sowie pflanzliche Extrakte und medizinisches Cannabis. Zum Segment zählen neben der französischen Arkopharma, Marktführer für pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich, unter anderem auch die spanischen Euromed S.A., ein global führender Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.

Mit der axicorp betreibt Dermapharm das Segment „Parallelimportgeschäft“. Axicorp importiert Originator-Arzneimittel aus anderen EU-Mitgliedsstaaten zum Weiterverkauf an pharmazeutische Großhändler und Apotheken in Deutschland. Dabei profitiert axicorp von der unterschiedlichen Preisgestaltung innerhalb der einzelnen EU-Mitgliedsländer. Ausgehend vom Umsatz ist axicorp aktuell der sechstgrößte Parallelimporteur in Deutschland.

Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung optimiert der Konzern seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich und sorgt neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse.

Kontakt

Investor Relations & Corporate Communications

Britta Hamberger

Tel.: +49 (0)89 – 64186-233

E-Mail: ir@dermapharm.com

26.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2161390 26.06.2025 CET/CEST