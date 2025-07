Aktien New York: Gewinne - Nvidia mehr als 4 Billionen Dollar wert

Die Zuversicht ist am Mittwoch an die US-Aktienmärkte zurückgekehrt. Auch wenn das Thema Zölle mit Unsicherheiten behaftet bleibt, mehren sich die Hoffnungen auf Handelsabkommen zwischen den USA und anderen Ländern. Unter den Einzelwerten erreichte die Nvidia-Aktie ein Rekordhoch und knackte als erstes Unternehmen in der Geschichte den Börsenwert von vier Billionen US-Dollar.

Der Dow Jones Industrial gewann im frühen Geschäft 0,44 Prozent auf 44.437,45 Punkte. Der S&P 500 legte um 0,63 Prozent auf 6.264,53 Zähler zu. Der Nasdaq 100 gewann 0,88 Prozent auf 22.902,85 Punkte.

Die Anleger warten auf weitere Zoll-Neuigkeiten, nachdem US-Präsident Donald Trump im Tagesverlauf eine Aktualisierung des Handelsstatus von mindestens sieben Ländern angekündigt hat. Dieser übte zudem erneut Druck auf Notenbankchef Jerome Powell aus, indem er erneut den sofortigen Rücktritt forderte und ihn nochmals scharf wegen bislang ausgebliebener Zinssenkungen attackierte. Dem "Wall Street Journal" zufolge bewerben sich Kevin Hassett und Kevin Warsh um den nächsten Fed-Vorsitz.