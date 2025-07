Aktien Frankfurt Ausblick: Dax hält sich mit weiteren Gewinnen auf Rekordniveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Donnerstag mit weiteren moderaten Gewinnen auf seinem Rekordniveau behaupten. "Die Euphorie ist zurück", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners. "Wie gefährlich diese ist, wird erst die Zukunft zeigen."

Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.582 Punkte. Damit würde der Dax wieder an die zur Wochenmitte aufgestellte Bestmarke von 24.609 Punkten heranlaufen - es wäre zudem der vierte Gewinntag in Folge. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ebenfalls knapp im Plus erwartet.

Seit Jahresbeginn habe der Dax bereits über 30 Rekorde aufgestellt, und der am Vortag sei der erste im zweiten Halbjahr, schrieb Altmann. Statistisch erziele das Börsenbarometer den Großteil seiner Rekorde allerdings in der ersten Jahreshälfte, und "mit den Kursen steigen jetzt auch die Bewertungen".

Ähnlich wie zuletzt schon andere Experten warnt Altmann davor, die möglichen Auswirkungen weiterer US-Zollentscheidungen auf Inflation, Wachstum und Börsenkurse zu unterschätzen. Bei vielen Anlegern habe hier "mittlerweile ein gewisser Gewöhnungseffekt eingesetzt". Welchen Einfluss die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump habe, zeige indes die Ankündigung höherer Zölle auf Kupferimporte ab Anfang August, welche den in den USA gehandelten Kupferpreis auf ein Rekordhoch getrieben habe.

Hierzulande stehen am Donnerstag einige Unternehmen mit Quartalzahlen im Fokus. Der Verpackungshersteller Gerresheimer habe recht uninspirierende Resultate vorgelegt, was nach der Gewinnwarnung Anfang Juni aber keine Überraschung sei, schrieb ein Händler. Zudem revidierte der Verpackungshersteller seinen Umsatzausblick für das Jahr weiter nach unten. Die neuen mittelfristigen Ziele seien auf den ersten Blick in Ordnung, so der Händler weiter. Auf der Handelsplattform Tradegate konnten die Aktien die anfänglichen vorbörslichen Gewinne nicht halten und rutschten ins Minus.

Zum deutlich gestiegenen Auftragseingang von Nordex hieß es aus dem Markt, die Entwicklung beim Windturbinenhersteller sehe solide aus. Allerdings habe es vorab keine Schätzungen gegeben, an denen man diese messen könne.

Der Zuckerkonzern Südzucker bestätigte mit seinen endgültigen Zahlen für das erste Geschäftsquartal einen Gewinneinbruch. Zudem sind die weiteren Aussichten trübe: Bereits am Vortag hatte das Unternehmen vor weiteren Rückgängen im laufenden Quartal gewarnt. Die Mannheimer bestätigten jedoch die Prognose für das Geschäftsjahr bis Ende Februar. Nach wie vor rechnen sie damit, dass sich die seit Herbst stark gesunkenen Zuckerpreise in der EU ab Oktober erholen.

Bei RTL sorgte eine Abstufung für vorbörsliche Kursverluste. Die US-Bank JPMorgan empfiehlt die Titel nur noch mit "Neutral". An der Integration von Sky Deutschland werde der Medienkonzern jahrelang zu knabbern haben, begründete Daniel Kerven seine Neubewertung nach der jüngsten Übernahme.