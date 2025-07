Fielmann auf Wachtumskurs - Umsatz von vier Milliarden bis 2030 im Visier

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Die Optikerkette Fielmann sieht sich weiter auf rasantem Wachstumskurs und nimmt bis Ende des Jahrzehnts als neues Ziel vier Milliarden Euro Umsatz ins Visier.

"Als wir 2019 unsere Vision 2025 entwickelt haben, waren weder die Coronavirus-Pandemie noch der Krieg in der Ukraine absehbar. Und dennoch werden wir unsere Ziele bis Ende diesen Jahres übertreffen", erklärte Firmenchef Marc Fielmann am Donnerstag. "Unser Umsatz wuchs fast doppelt so schnell wie ursprünglich geplant, und unser bereinigtes Ebitda wird das Ziel der Vision 2025 voraussichtlich um rund 50 Prozent übertreffen."

In den kommenden Jahren wolle Fielmann nun seine weltweite Expansion vorantreiben und so seinen Umsatz bis 2030 auf etwa vier Milliarden Euro hochtreiben nach voraussichtlich 2,5 Milliarden im Jahr 2025. Die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) soll etwa 25 Prozent erreichen.

Im ersten Halbjahr erzielte der familiengeführte Konzern nach ersten Berechnungen einen Anstieg des Umsatzes um zwölf Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Eine bessere Produktivität und Kostendisziplin sorgten für einen überproportionalen Anstieg des bereinigten Ebitda um 26 Prozent auf 290 Millionen Euro. Die Ebitda-Marge verbesserte sich deutlich auf 23,7 (Vorjahr: 21,1) Prozent.

