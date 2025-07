EQS-News: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA: Hauptversammlung 2025

EQS-News: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA: Hauptversammlung 2025



11.07.2025

Alle Tagesordnungspunkte im Sinne der Verwaltung beschlossen

Dividendbeschluss über 0,70 € je Stammaktie und von 0,78 € je Vorzugsaktie für das Geschäftsjahr 2024 plus einmaliger Sonderdividende von 0,40 € je Stamm- und Vorzugsaktie

Bad Teinach-Zavelstein, 11. Juli 2025 – Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0006614001; DE0006614035), die heute in Bad Teinach-Zavelstein stattfand, präsentierten die Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin, Martin Adam, Andreas Gaupp und Carsten Schemmer, die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024. Die anwesenden Aktionäre honorierten den erfolgreichen Geschäftsverlauf und sprachen dem Management und Aufsichtsrat ihr Vertrauen aus. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit im Sinne der Verwaltung beschlossen.

Die Hauptversammlung hat dabei auch den Vorschlag von Aufsichtsrat und persönlich haftender Gesellschafterin angenommen, aus dem Bilanzgewinn der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA in Höhe von rund 39,65 Mio. € eine Dividende von 0,70 € zuzüglich einer einmaligen Sonderdividende von 0,40 € je Stammaktie und von 0,78 € zuzüglich einer einmaligen Sonderdividende von 0,40 € je Vorzugsaktie für das Geschäftsjahr 2024 auszuschütten. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 15. Juli 2025 und beträgt rund 8,55 Mio. €.

Die Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin bestätigte auf der Hauptversammlung auch die bisherige Prognose der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA für das Gesamtjahr 2025. Für die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Gruppe wird im Geschäftsjahr 2025 ein im Vergleich zum Vorjahr leichter Anstieg der Umsatzerlöse erwartet. Für den Jahresabschluss der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA sowie für den Konzernabschluss wird ein EBITDA leicht über dem Niveau des abgelaufenen Geschäftsjahres prognostiziert.

Über die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA

Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, gegründet 1923 in der Rechtsform der Aktiengesellschaft, ist ein börsennotiertes Markenunternehmen im alkoholfreien Getränkemarkt mit Sitz in Bad Teinach-Zavelstein/Baden-Württemberg. Aufbauend auf starken Regionalmarken in Süd- und Südwestdeutschland (Teinacher, Krumbach, Hirschquelle u.a.) und nationalen Marken (afri, Bluna, Vaihinger, Klindworth, Cocktail Plant u.a.) bietet der Konzern als klassischer Markenanbieter im gehobenen Preissegment ein breites Marken- und Produktportfolio in den Bereichen Mineral und Heilwasser, Erfrischungs- und Süßgetränke sowie fruchthaltige Getränke und Fertigcocktails an. Weitere Informationen unter www.mineralbrunnen-kgaa.de

Kontakt

Public Relations

Petra Huffer/Michelle Pink

T : +49 (0)6841 105-803

E-Mail: investor.relations@mineralbrunnen-kgaa.de

