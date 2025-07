AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro ziehen nach Prognoseerhöhung weiter an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Prognoseerhöhung hat den vor knapp einer Woche gestarteten Aufwärtstrend der Aktien von Flatexdegiro kräftig unterstützt. Die Papiere des Online-Brokers zogen am Montag letztlich um 4,1 Prozent auf 26,60 Euro an und zählten so zu den besten Werten im MDax . Der Index der mittelgroßen Werte gab leicht nach.

In der Spitze waren die Aktien von Flatexdegiro um fast sechs Prozent angesprungen. Aktuell notieren die Anteilscheine auf dem Niveau von Juli 2021.

Flatex erhöhte nach einem Rekordhalbjahr die Prognosen für 2025. Bereits im ersten Quartal hatte das Auf und Ab an den Kapitalmärkten im Zuge der US-Zolldrohungen für ein starkes Geschäft gesorgt. Im zweiten Quartal legte Flatexdegiro weiter zu.

Am Mittwoch letzter Woche hatte Analyst Mengxian Sun von Deutsche Bank Research eine potenzielle Anhebung der Geschäftsziele in den Raum gestellt. Der Experte verwies auf die im ersten Halbjahr zu erwartende Profitabilität.

Zudem hat sich das Chartbild von Flatexdegiro zuletzt deutlich aufgehellt. Dank des jüngsten Kursanstieges notieren die Papiere nun klar sowohl über der 21-Tage- als auch der 50-Tage-Durchschnittslinie. Die Kurven gelten als Maß für den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend./la/gl/he