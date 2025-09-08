Werbung ausblenden
Barclays weist auf massive Unterbewertung hin

Continental-Aktie legt zu

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Continental haben den Dax am Montag mit plus 2,2 Prozent auf 74,46 Euro hinter sich gelassen. Vor der in Kürze anstehenden Abspaltung des Autozuliefergeschäfts als Aumovio wies mit Erwann Dagorne von Barclays ein weiterer Experte auf die aus seiner Sicht immense Unterbewertung des noch bestehenden Gesamtkonzerns hin. Er zog mit einem Kursziel von 100 Euro an der Spitze der Analystenschar mit der UBS gleich. Sowohl Aumovio als auch die künftige Conti böten attraktive Anlagestorys, so Dagorne.

Conti stehe vor dem größten Umbau seit Jahrzehnten, der unter dem bisherigen Konglomeratsabschlag verborgene Werte schöpfen soll. Dagorne erinnerte daran, dass nach der Aumovio-Abspaltung auch der Verkauf des ContiTech-Geschäftsfeldes Original Equipment Solutions (OESL) an Regent endgültig vollzogen werden soll. Letztlich stehe dann noch der Verkauf des restlichen Geschäfts von ContiTech auf dem Weg zum reinen Reifen-Player auf der Agenda.

Die Conti-Aktien laufen mit plus 15 Prozent dem Dax im Jahr 2025 bislang hinterher. Der deutsche Leitindex kommt auf fast 20 Prozent Zuwachs./ag/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Continental
Barclays
Barclays ADR
D
DAX

Das könnte dich auch interessieren

Fünf Aufsteiger erwartet
JPMorgan erwartet Fraport, Nordex und Flatexdegiro im Stoxx 60001. Sept. · dpa-AFX
JPMorgan erwartet Fraport, Nordex und Flatexdegiro im Stoxx 600
Dax Tagesrückblick 04.09.2025
Dax erholt sich merklich und erobert wichtigen Trendindikator zurück04. Sept. · onvista
Dax erholt sich merklich und erobert wichtigen Trendindikator zurück
Gea und Scout24 dafür neu dabei
Porsche und Sartorius fliegen aus dem Dax03. Sept. · dpa-AFX
Porsche und Sartorius fliegen aus dem Dax
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 07.09.2025
Wenn die Großen nicht liefern: Warum US-Small-Caps jetzt interessant sindgestern, 19:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Europäischer Tech-Star
Börsengang naht: So steht's um das Fintech Klarna05. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden