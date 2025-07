KORREKTUR: Russische Truppen erobern Ortschaft Myrne

(Berichtigung der Meldung "Russische Truppen erobern Siedlung Karl Marx" vom 13.7.2025: Die Ortschaft heißt aber "Myrne". Dies wurde in Überschrift und Leadsatz korrigiert. Außerdem wurde berichtigt, dass nach russischen Angaben nur noch zwei Dörfer im entsprechenden Landkreis statt im gesamten Gebiet Donezk unter ukrainischer Kontrolle stehen. Es wurde klargestellt, dass Moskau etwas mehr als zwei Drittel des Gebiets Donezk kontrolliert. Ein Hintergrundabsatz zu Ortsnamen in der früheren Sowjetunion wurde gestrichen.)

KIEW (dpa-AFX) - Russische Truppen haben nach eigener Darstellung die Ortschaft Myrne in der ostukrainischen Region Donezk nahe der Grenze zum benachbarten Gebiet Dnipropetrowsk eingenommen. Das russische Verteidigungsministerium schrieb in seiner Erfolgsmeldung dazu von der Ortschaft Karl Marx - so wurde die Siedlung früher genannt. Sie wurde 2016 umbenannt in Myrne.

Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass schrieb mit Verweis auf einen Militärbeobachter, dass in dem entsprechenden Landkreis nur noch zwei Siedlungen unter ukrainischer Kontrolle stünden. Kiewer Militärblogger bestätigten die Einnahme zunächst nicht, sondern schrieben von russischem Vorrücken in dem Bereich.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als drei Jahren gegen die russische Invasion. Moskau kontrolliert bisher etwas mehr als zwei Drittel der beanspruchten Region Donezk./cha/DP/stk