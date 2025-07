Original-Research: naoo AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: naoo AG - von GBC AG 14.07.2025 / 10:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu naoo AG Unternehmen: naoo AG ISIN: CH1323306329 Anlass der Studie: Researchstudie (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 28,48 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Die naoo AG (naoo) betreibt eine selbstentwickelte Social-Media-Plattform der nächsten Generation, die Menschen basierend auf ihren Interessen und Vorlieben miteinander verbindet. Sie bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch Gamification und personalisierte Inhalte. Mit ihrem innovativen Punkte- und Belohnungssystem fördert naoo das Engagement der NutzerInnen und ermöglicht es ihnen, direkt von ihrer Aktivität auf der Plattform zu profitieren. Mit der diesjährigen Übernahme von Kingfluencers, der größten Schweizer Influencer-Agentur, hat die Gesellschaft einen deutlichen Wachstumssprung unternommen und sein Ökosystem deutlich erweitert. Durch die Akquisition erschließt naoo bedeutende Synergien im Bereich Social Media, Influencer-Marketing und Content-Erstellung. Bedingt durch die erst im vergangenen Geschäftsjahr 2024 gestartete Monetarisierung des Geschäftsmodells, wurden in dieser Geschäftsperiode lediglich geringfügige Umsatzerlöse (Dienstleistungserlöse inkl. aktivierter Entwicklungskosten) rund um den Betrieb der Social-Media-Plattform generiert. Konkret lagen die erwirtschafteten Umsatzerlöse mit verschiedenen erbrachten Dienstleistungen (inkl. aktivierter Entwicklungskosten bzgl. Plattformentwicklungen) in der vergangenen Geschäftsperiode bei 0,43 Mio. CHF und damit aufgrund geringerer aktivierter Entwicklungsleistungen (aktivierte interne Entwicklungskosten 2024: 0,31 Mio. CHF vs. 2023: 0,98 Mio. CHF) unterhalb des Vorjahresniveaus (VJ: 1,02 Mio. CHF). Die reinen digitalgetriebenen Dienstleistungserlöse (Erlöse mit digitaler Werbung und IT-Beratung) konnten hingegen im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf 0,11 Mio. CHF (VJ: 0,04 Mio. CHF) gesteigert werden. Aufgrund der notwendigen Aufbau- und Anlaufinvestitionen in das digitalgetriebene Geschäftsmodell und die Weiterentwicklung der Social-Media-Plattform sowie der erst im vergangenen Geschäftsjahr gestartete Monetarisierung der naoo-Plattform, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 ein negatives operatives Ergebnis (EBITDA) in Höhe von -1,11 Mio. CHF erzielt. Dieses bewegt sich damit nahezu auf Vorjahresniveau (VJ: -1,00 Mio. CHF). Mit der Bekanntgabe der Kingfluencers-Akquisition am 17. März 2025 hat das Management von naoo eine Umsatzguidance für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und rechnet für die aktuelle Geschäftsperiode mit einem konsolidierten Umsatz in Höhe von rund 10,0 Mio. CHF. Dieser soll überwiegend aus der Kingfluencers-M&A (erwartete Konsolidierung ab März 2025) resultieren. Bezüglich der Kingfluencers-Tochtergesellschaft erwartet naoo für das laufende Geschäftsjahr 2025 weiter steigende Umsätze und, bereinigt um einmalige Integrationsaufwendungen, auch ein positives operatives Ergebnis (EBIT). Analog zum Unternehmensausblick rechnen wir für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 v.a. aufgrund des erwarteten anorganischen Wachstumseffekts (Kingfluencers-M&A) mit einem Umsatzsprung gegenüber dem Vorjahr auf 9,17 Mio. CHF (VJ: 0,43 Mio. CHF). Basierend auf dem von uns durch die verschiedenen Marketing- und Wachstumshebel (neue App-Version, KI-Einsatz, Nutzung des eigenen Influencer-Netzwerks für User-Werbung etc.) erwarteten dynamischen Anstieg der Plattformnutzeranzahl in den darauffolgenden Geschäftsjahren, sollten die hiermit verbundenen digitalen Werbeerlöse (aus der Monetarisierung der naoo-Plattform) die Umsätze der naoo-Gruppe in den künftigen Geschäftsperioden rasant ansteigen lassen. Entsprechend erwarten wir für das Geschäftsjahr 2026 einen deutlichen Umsatzanstieg auf 18,85 Mio. CHF. In den Folgejahren 2027 und 2028 sollten diese Wachstumsinitiativen wesentlich stärker zum Tragen kommen und folglich die Umsatzerlöse noch dynamischer auf dann 48,28 Mio. CHF bzw. 100,59 Mio. CHF zulegen können. Angesichts der notwendigen Aufbau-, Weiterentwicklungsinvestitionen bezüglich der naoo-Plattform und den erwarteten signifikanten Integrationskosten aufgrund der getätigten Kingfluencers-M&A, rechnen wir für das laufende Geschäftsjahr 2025 zunächst mit einem negativen EBITDA in Höhe von -2,81 Mio. CHF. Für das darauffolgende Geschäftsjahr 2026 kalkulieren wir mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung, jedoch aufgrund verstärkter Wachstumsinvestitionen (v.a. im Marketingbereich zur Erhöhung der Nutzerbasis) noch mit einem negativen EBITDA in Höhe von -2,19 Mio. CHF. In Bezug auf die darauffolgenden Geschäftsjahre 2027 und 2028 prognostizieren wir basierend auf dem erwarteten Erreichen des für das Plattformgeschäfts "kritischen Umsatzniveaus" (mittlerer zweistelliger Millionenbereich) und stark einsetzenden Skaleneffekten mit einer dynamischen EBITDA-Verbesserung auf 3,75 Mio. CHF bzw. 17,73 Mio. CHF. Gleichzeitig sollte sich der Umsatzanteil des naoo-Plattformgeschäfts deutlich auf 74,0% (GJ 2027) bzw. 85,9% (GJ 2028) erhöhen. Insgesamt sehen wir die naoo-Gruppe mit ihrer Social-Media-Plattform der neuesten Generation und dem zusätzlichem "KI-Technologie- und Kingfluencers-Booster" gut aufgestellt, um von dem boomenden Social-Media-Sektor deutlich zu profitieren. Auf kurz- und mittelfristige Sicht sollte zunächst das Kingfluencers-Agenturgeschäft den wesentlichen Wachstumsmotor der naoo-Gruppe bilden. Das zuletzt vermeldete deutliche Auftragseingangsmomentum deutete bereits auf eine künftig deutlich expansive Geschäftsentwicklung bei dieser Tochtergesellschaft hin. Das von uns erwartete Wachstum im Agenturbusiness in den kommenden Geschäftsjahren in Kombination mit dem eingeleiteten signifikanten Kostensparprogramm sollte zukünftig zu deutlich positiven und stabilen Ergebnisbeiträgen zur Gruppenperformance führen. Durch den kürzlichen Launch der neuen App-Version, dem verstärkten KI-Einsatz und der erwarteten erfolgreichen Kingfluencers-Integration sollte es gelingen, das künftige Nutzerwachstum auf der naoo-Plattform dynamisch zu steigern. Parallel zum erwarteten Hochlauf der Nutzerbasis rechnen wir ebenfalls mit einem deutlichen Anstieg der digitalen Werbeerlöse aus der verstärkten Vermarktung des umfangreichen Werbeinventars der Digitalplattform. Aufgrund des hochgradig skalierbaren digitalen Geschäftsmodells der naoo-Gruppe, sollte durch den erwarteten starken Ausbau des Plattformgeschäfts ebenfalls das operative Ergebnis deutlich überproportional verbessert werden und spätestens mittelfristig auch in den deutlich positiven Bereich "gedreht" werden können. Der geplante Launch der naoo-Business-Lösung in 2026 eröffnet einen zusätzlichen Hebel, um die Wachstumsdynamik nochmals zu steigern (weiteres Upsidepotenzial). Basierend auf unseren Umsatz- und Ergebnisschätzungen haben wir unter Verwendung unseres DCF-Modells ein Kursziel in Höhe von 28,48 EUR (bzw. 26,50 CHF) je Aktie ermittelt. Unser faires Kursziel berücksichtigt ebenfalls die mit der Kingfluencers-M&A und der bekanntgegebenen Wandlung eines Gesellschafterdarlehens verbundenen Verwässerungseffekte (Erhöhung der Anzahl der ausgegebenen Aktien um insgesamt ca. 12,0%). In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der naoo-Aktie. 