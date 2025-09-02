IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Sphene Equity Research bekräftigt Kaufempfehlung für Vidac Pharma

IRW-PRESS: Vidac Pharma Holding PLC: Sphene Equity Research bekräftigt Kaufempfehlung für Vidac Pharma

Anhaltende Zustimmung der Analysten unterstreicht Vertrauen in den Shareholder Value und das Wachstumspotenzial

London (Großbritannien), September 2025 - Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein Onkologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf den abnormalen mitochondrialen Stoffwechsel bei Krebserkrankungen konzentriert, gab bekannt, dass Sphene Equity Research in seinem aktuellen Analystenbericht seine Kaufempfehlung für die Aktien von Vidac Pharma bestätigt hat.

Der aktualisierte Bericht spiegelt das anhaltende Vertrauen in den innovativen Ansatz von Vidac wider, selektiv auf die für Krebszellen charakteristische Hyperglykolyse (Warburg-Effekt) abzuzielen, die durch abweichende Mitochondrienfunktionen verursacht wird. Die Strategie von Vidac Pharma zielt darauf ab, den VDAC1-Kanal wieder zu öffnen, das natürliche Apoptose-Signal (programmierter Zelltod) wiederherzustellen, das durch übermäßige HK2-Aktivität blockiert wird, und die hohe Laktatproduktion in der Tumormikroumgebung zu reduzieren.

Sphene bekräftigte seine Empfehlung und hob dabei die differenzierte Position von Vidac Pharma innerhalb der Entwicklung von Krebsmedikamenten sowie das Potenzial seiner klinischen Pipeline zur Deckung eines erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarfs hervor.

Die Bedeutung der gezielten Beeinflussung des Zellstoffwechsels bei Krebserkrankungen findet sowohl in wissenschaftlichen als auch in Finanzkreisen zunehmend Beachtung. Ein kürzlich in news.financial erschienener Artikel befasste sich mit neuen Erkenntnissen auf diesem Gebiet und nannte Roche, Novartis und Vidac Pharma aufgrund ihres auf Mitochondrien ausgerichteten Ansatzes als Unternehmen, die die Arbeit in diesem Bereich vorantreiben. Darüber hinaus unterstreichen wissenschaftliche Studien wie die 2025 von Lin et al. in Cancer Biology & Medicine veröffentlichte Studie das therapeutische Potenzial von Interventionen, die sich auf die Mitochondrienfunktion bei der Krebsbehandlung konzentrieren.

Dr. Max Herzberg, CEO von Vidac Pharma, erklärte:

Wir begrüßen die anhaltende Unterstützung unserer Strategie und Pipeline durch Sphene Equity Research. Vidac hat sich der Entwicklung bahnbrechender Therapien verschrieben, die auf die grundlegende Biologie von Krebs abzielen, und wir freuen uns über die wachsende Anerkennung des Zellstoffwechsels als wichtige therapeutische Grenze.

Der vollständige aktualisierte Bericht von Sphene Equity Research vom 22. August 2025 ist hier

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Vidac Pharma Holding Plc

Dr Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

United Kingdom

http://www.vidacpharma.com/

investors@vidacpharma.com

+972-54-4257381

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen Arzneimitteln widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkodermatologischen Krankheiten leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische Mikroumgebung des Tumors verändert, indem es auf die Überexpression und falsche Verankerung des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase 2 (HK2) in Krebszellen abzielt, um die Mikroumgebung des Tumors zu renormalisieren und seinen programmierten Tod selektiv herbeizuführen, ohne das umliegende normale Gewebe zu beeinträchtigen. VDA- 1102, ein erster Arzneimittelkandidat von Vidac Pharma, hat sich in Phase-2-Studien am Menschen als wirksam gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) und kutanes T-Zell- Lymphom (CTCL) erwiesen.

Wichtige Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Inhalt dieser Mitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen sind oder als solche angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Worte glaubt, schätzt, erwartet, beabsichtigt, kann, wird, plant, fortsetzen, fortlaufend, potenziell, vorhersagen, projizieren, anvisieren, anstreben oder sollte, und beinhalten Aussagen, die das Unternehmen über die beabsichtigten Ergebnisse seiner Strategie macht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagt wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

