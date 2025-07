Verwaltetes Vermögen von BlackRock so hoch wie nie - Gewinn steigt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Das von der US-Investmentgesellschaft BlackRock verwaltete Vermögen hat im zweiten Quartal einen neuen Rekordwert erreicht.

Es sei bis Ende Juni auf 12,53 Billionen Dollar gestiegen nach 10,65 Billionen im Vorjahreszeitraum, teilte der weltgrößte Vermögensverwalter am Dienstag mit. Die langfristigen Nettomittelzuflüsse sanken derweil um 9,8 Prozent auf 46 Milliarden Dollar. Der Gesamtumsatz stieg auf 5,42 (Vorjahr: 4,81) Milliarden Dollar und der bereinigte Gewinn auf 1,88 (1,55) Milliarden Dollar.

BlackRock profitierte davon, dass sich die globalen Märkte erholten aufgrund der Aussicht auf Handelsabkommen und Zinssenkungen der US-Notenbank. Ein robuster US-Arbeitsmarkt, eine gesunde Verbraucherlage und die Hoffnung auf eine Lockerung der von US-Präsident Donald Trump verhängten strengen Handelsmaßnahmen trieben die wichtigsten US-Indizes bis Ende Juni auf Allzeithochs.

