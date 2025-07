EQS-News: EcoGraf Limited: Positive Nachrichten aus den USA und der EU

Positive Nachrichten aus den USA und der EU Für neue Lieferketten für Anoden

Weiterlesen > US-Handelsministerium legt Antidumpingzoll von 93,5 % auf chinesischen Anodengraphit fest Das US-Handelsministerium hat angekündigt, vorläufige Antidumpingzölle in Höhe von 93,5 % auf aus China importierten Anodengraphit zu erheben, nachdem es zu dem Schluss gekommen war, dass diese Materialien, die ein wichtiger Bestandteil von Batterien für Elektrofahrzeuge sind, in den USA unter ihrem fairen Marktwert verkauft werden.



Weiter > EU vergibt 852 Millionen Euro an sechs Projekte für EV-Batteriezellen Die ausgewählten Projekte werden nachhaltige Herstellungsverfahren entwickeln, um eine Gesamtproduktionskapazität von rund 56 GWh zu erreichen und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

Weiter > Discovery Alert Analyse der neuen Zölle Skizziert bedeutende neue Chancen auf dem US-Markt. Aktuelle EcoGraf News Positive Rückmeldungen auf Einreichung beim US-Verteidigungsministerium EcoGraf freut sich, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen vom US-Verteidigungsministerium über das Defense Industrial Base Consortium positive Rückmeldung zu seinem Whitepaper erhalten hat, in dem es sich um eine Förderung in Höhe von bis zu 76,3 Millionen US-Dollar für die Errichtung einer EcoGraf HF-freien ®-Reinigungsanlage in den USA beworben hatte. Lesen Sie die ASX-Mitteilung > Lesen Sie die deutsche ASX-Mitteilung > EU prüft Unterstützung für Epanko-Entwicklung Die Infrastrukturinvestitionen der Europäischen Kommission sind positiv für die UFK-Fremdfinanzierung in Deutschland und spiegeln das wachsende Engagement Europas wider, sich ethisch einwandfreie Batteriematerialien für seine Industrie und Verbraucher zu sichern. Lesen Sie die ASX-Mitteilung > Lesen Sie die deutsche ASX-Mitteilung > EGR FSE: FMK

