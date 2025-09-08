Werbung ausblenden

Original-Research: Almonty Industries Inc. (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Almonty Industries Inc. - von GBC AG

08.09.2025 / 08:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu Almonty Industries Inc.

     Unternehmen:               Almonty Industries Inc.
     ISIN:                      CA0203987072

     Anlass der Studie:         Research Note
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  5,59 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Strategische Positionierung gewinnt an Stärke, während die Sangdong-Mine
kurz vor der Inbetriebnahme steht

Almonty hat im ersten Halbjahr 2025 trotz schwacher Finanzkennzahlen
beachtliche strategische Fortschritte erzielt. In den sechs Monaten bis zum
30. Juni 2025 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 15,10
Millionen CAD, etwas weniger als die 15,76 Millionen CAD im
Vorjahreszeitraum. Der Nettoverlust weitete sich jedoch deutlich auf 92,83
Millionen CAD aus, verglichen mit 5,58 Millionen CAD im ersten Halbjahr
2024. Hauptursachen für diesen Anstieg waren nicht zahlungswirksame
Neubewertungen im Zusammenhang mit Warrants und eingebetteten Derivaten,
höhere aktienbasierte Vergütungen sowie gestiegene Verwaltungskosten durch
die Verlegung des Firmensitzes und die Vorbereitungen für die
US-Börsennotierung.

Trotz dieser Belastungen konnte Almonty seine strategische Position im
ersten Halbjahr erheblich ausbauen. Zu den wichtigsten Entwicklungen
gehörten der Abschluss eines langfristigen Molybdän-Abnahmevertrags mit SeAH
im Januar, die Bestätigung im April, dass US-Zölle auf bestimmte kritische
Mineralien nicht für Wolfram gelten, die Teilnahme am US Critical Minerals
Forum im selben Monat, der Abschluss eines strategischen, auf die
Verteidigungsindustrie ausgerichteten Wolframoxid-Abnahmevertrags im Mai
sowie die Anerkennung durch den US House Select Committee im Juni für den
Beitrag zur Sicherung der US-Lieferketten. Diese Fortschritte fanden ihren
Höhepunkt im erfolgreichen Börsengang an der Nasdaq in den USA sowie einer
Kapitalerhöhung von 90 Millionen US-Dollar im Juli, die die Bilanz des
Unternehmens erheblich stärkte.

Wolframmarkt

Der Wolframmarkt bleibt von einem knappen Angebot geprägt, wobei die
chinesischen Exportbeschränkungen den Preisanstieg zusätzlich beschleunigen.
Mitte August 2025 überstiegen die Referenzpreise für Ammoniumparatungstat
die Marke von 500 US-Dollar je metrische Tonneinheit, nachdem sie im März
2025 noch bei 350 US-Dollar gelegen hatten. Die Nachfrage ist in den
Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Energie sowie im industriellen
Werkzeugbau weiterhin stark. Ab 2027 werden die Beschränkungen des
US-Verteidigungsministeriums für Wolfram aus gegnerischen Ländern die
strukturelle Nachfrage nach nicht-chinesischen Quellen weiter erhöhen.

Die geplanten Erweiterungen in Sangdong und Panasqueira deuten auf einen
deutlichen Produktionssprung in den kommenden Jahren hin und festigen
Almontys Rolle als führender Wolfram-Lieferant außerhalb Chinas. Durch
langfristige Abnahmeverträge mit Preisuntergrenzen ist das Unternehmen im
Vergleich zu Wettbewerbern weniger risikobehaftet.

Der kürzlich veröffentlichte USGS Open File Report 2025 beschreibt den
Wolframmarkt als strategisch und stark kostengetrieben. Die Nachfrage
konzentriert sich überwiegend auf Hartmetalle, während das Angebot aufgrund
chinesischer Exportkontrollen stark auf China fokussiert ist. Daraus ergibt
sich ein geschätzter, wahrscheinlichkeitsgewichteter Einfluss auf das US-BIP
von rund 544 Millionen US-Dollar. Substitutionsmöglichkeiten sind begrenzt,
und die Preisbildung erfolgt über APT- und Pulver-Benchmarks, die sich
schnell in den Kosten für Hartmetallwerkzeuge niederschlagen. Das bedeutet
kurzfristig steigenden Kostendruck für Metallbearbeitungs-OEMs, gleichzeitig
aber auch erhebliche operative Hebel für westliche Bergbauunternehmen,
Recycler und Weiterverarbeiter, die von einer Diversifizierung der
Lieferketten profitieren können.

Überblick über die Finanzergebnisse des ersten Halbjahres 2025

Im ersten Halbjahr bis zum 30. Juni 2025 erzielte Almonty einen Umsatz von
15,10 Millionen CAD, nach 15,76 Millionen CAD im Vergleichszeitraum 2024.
Der leichte Rückgang ist auf vorübergehende Produktionsengpässe in
Panasqueira zurückzuführen, da Ressourcen für die Vorbereitung der
Erweiterung auf Level 4 eingesetzt wurden. Gleichzeitig blieb die Nachfrage
nach dem hochgradigen Konzentrat der Mine robust. Die Produktionskosten
stiegen auf 14,17 Millionen CAD nach 12,83 Millionen CAD im Vorjahr, sowohl
im Abbau als auch in der Aufbereitung. Damit lag das operative Ergebnis des
Minengeschäfts nahezu bei null, mit einem Verlust von 0,19 Millionen CAD
gegenüber einem Gewinn von 1,81 Millionen CAD im ersten Halbjahr 2024.

Die Betriebsausgaben erhöhten sich deutlich: Allgemeine Verwaltungskosten
stiegen auf 7,49 Millionen CAD (Vorjahr: 3,01 Millionen CAD) und
aktienbasierte Vergütungen auf 7,62 Millionen CAD (Vorjahr: 0,94 Millionen
CAD). Diese Zunahmen stehen im Zusammenhang mit der Expansion des
Unternehmens, den Vorbereitungen für den Nasdaq-Börsengang sowie mit
aktiengebundenen Vergütungen.

Den größten Einfluss auf das ausgewiesene Ergebnis hatten jedoch nicht
zahlungswirksame Posten. So wurde ein Verlust von 63,89 Millionen CAD
(Vorjahr: +0,41 Millionen CAD) aus der Neubewertung von
Warrant-Verbindlichkeiten verbucht sowie ein Verlust von 9,85 Millionen CAD
(Vorjahr: 0,00 Millionen CAD) aus der Bewertung eingebetteter Derivate.
Diese nach IFRS vorgeschriebenen Anpassungen sind zwar erheblich, haben
jedoch keinen Einfluss auf den operativen Cashflow. Der Nettoverlust für das
Halbjahr belief sich auf 92,83 Millionen CAD, verglichen mit 5,58 Millionen
CAD im ersten Halbjahr 2024.

Der operative Cashflow-Abfluss belief sich im ersten Halbjahr auf 17,62
Millionen CAD, nach 5,42 Millionen CAD im Vorjahr. Hauptgründe dafür waren
höhere Verwaltungsausgaben sowie ein gestiegener Bedarf an Umlaufvermögen.
Die Investitionstätigkeit verschlang 14,87 Millionen CAD (Vorjahr: 5,42
Millionen CAD) und floss überwiegend in die Weiterentwicklung der
Sangdong-Mine. Die Finanzierungstätigkeit brachte dagegen 49,46 Millionen
CAD ein (Vorjahr: 7,14 Millionen CAD), getragen von der Ausübung von
Warrants und Aktienemissionen. Zum 30. Juni 2025 verfügte das Unternehmen
damit über liquide Mittel in Höhe von 24,68 Millionen CAD, verglichen mit
7,64 Millionen CAD zum Jahresende 2024.

Finanzlage

Zum Ende des ersten Halbjahres 2025 verfügte Almonty über liquide Mittel in
Höhe von 24,68 Millionen CAD, die im Juli durch die Kapitalaufnahme von 90
Millionen US-Dollar im Zuge der Nasdaq-Notierung weiter gestärkt wurden. Die
langfristigen Verbindlichkeiten beliefen sich auf 192,7 Millionen CAD und
stehen überwiegend im Zusammenhang mit der Finanzierung der Sangdong-Mine.
Das Eigenkapital sank aufgrund aufgelaufener Verluste und nicht
zahlungswirksamer Neubewertungen auf 10,5 Millionen CAD, wurde jedoch durch
die anschließende Kapitalerhöhung spürbar verbessert. Aus heutiger Sicht ist
die Liquidität ausreichend, um die Inbetriebnahme von Sangdong abzuschließen
und die nachgelagerten Initiativen voranzutreiben.

Bewertung

Angesichts der jüngsten Stärke des Wolframmarkts gehen wir nun von einem
langfristigen Wolframpreis von 520 US-Dollar pro mtu aus (zuvor 430
US-Dollar pro mtu). Zudem haben wir unseren Bewertungszeitraum um ein Jahr
verlängert, sodass sich das Ziel von ursprünglich 31. Dezember 2025 auf den
31. Dezember 2026 verschiebt. Unter Berücksichtigung sowohl des höheren
Rohstoffpreisniveaus als auch des Roll-over-Effekts heben wir unser Kursziel
für Almonty Industries von bisher 8,25 CAD auf 9,00 CAD je Aktie an.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3ce9d5400f67d98d7b8f5a94095d89da

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 05.09.2025 (10:30 Uhr)
Erste Weitergabe: 08.09.2025 (08:00 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2193728 08.09.2025 CET/CEST

