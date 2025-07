DAX startet schwächer – Anleger warten auf Impulse aus Übersee

Ein verhaltener Auftakt prägt den Dienstagmorgen an den deutschen Aktienmärkten. Der DAX zeigt sich mit Verlusten, während die US-Futures noch keine klare Richtung vorgeben. Nach dem starken Wochenstart scheint sich die Stimmung vorerst einzutrüben – Anleger agieren vorsichtig, der Blick richtet sich zunehmend auf geldpolitische Signale aus den USA.

Makroökonomischer Überblick:

Im Zentrum des Interesses steht heute die mit Spannung erwartete Rede von Fed-Chef Jerome Powell. Marktteilnehmer hoffen auf neue Hinweise zur weiteren Zinspolitik der US-Notenbank – insbesondere vor dem Hintergrund robuster Konjunkturdaten und anhaltender Inflationsrisiken. Die Aussagen könnten entscheidend dafür sein, ob die Fed an ihrem restriktiven Kurs festhält oder erste Signale für eine Lockerung sendet.

Im Fokus:

Die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi steht heute im Rampenlicht. Vorbörslich zeigt sich das Papier uneinheitlich – die Aufmerksamkeit gilt der angekündigten Übernahme des britischen Biotechunternehmens Vicebio. Der Kaufpreis könnte sich auf bis zu 1,6 Milliarden US-Dollar belaufen. Vicebio bringt mit seiner „Molecular Clamp“-Technologie eine innovative Plattform zur Stabilisierung viraler Proteine in die Pipeline ein – ein strategischer Schritt, mit dem Sanofi seine Position im Bereich respiratorischer Impfstoffe ausbauen will. Besonders im Fokus steht ein vielversprechender Impfstoffkandidat gegen RSV und hMPV, der sich derzeit in einer frühen klinischen Phase befindet. Die Übernahme soll im vierten Quartal abgeschlossen werden und laut Unternehmen keinen Einfluss auf die Jahresprognose haben.

Auch die laufende Berichtssaison sorgt für Spannung: In Deutschland richtet sich der Blick auf SAP, das seine Zahlen nachbörslich vorlegen wird. In den USA öffnen unter anderem Coca-Cola sowie die Rüstungsunternehmen Lockheed Martin und RTX ihre Bücher. Die Erwartungen sind hoch – insbesondere bei den US-Konzernen, die zuletzt von robusten Staatsaufträgen und stabiler Konsumnachfrage profitierten. Anleger hoffen auf frische Impulse für die zweite Wochenhälfte.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG6SHD 2,62 23985,306284 Punkte 76,45 Open End EUR/USD Bull HB8FKV 12,74 1,020158 USD 8,16 Open End DAX® Bull UG6SH3 3,17 23928,420793 Punkte 65,23 Open End DAX® Bear UG2EN9 10,67 25234,576217 Punkte 23,64 Open End DAX® Bear UG2END 12,03 25374,103864 Punkte 7,13 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.07.2025; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Put UG2LSL 11,12 24100,00 Punkte 10,22 20.03.2026 Oracle Corp. Call UG5RXC 6,88 170,00 USD 2,78 18.03.2026 DAX® Put UG2WU2 9,39 24200,00 Punkte 11,78 19.12.2025 Dürr AG Call HD6Y06 0,39 30,00 EUR 9,49 17.12.2025 RENK Group AG Call UG78VH 1,16 72,00 EUR 3,53 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.07.2025; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Intel Corp. Long HD2SUE 1,35 11,633967 USD 2 Open End ASML Holding N.V. Long HC4058 2,17 416,157107 EUR 3 Open End TSMC Ltd. Long HD2TBP 13,77 179,185515 USD 4 Open End Aroundtown S.A. Long UG3WWG 20,81 2,36297 EUR 4 Open End Nvidia Corp. Long UG87T0 9,10 154,281934 USD 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.07.2025; 10:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!