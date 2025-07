ANALYSE-FLASH: UBS belässt Traton auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Traton nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis des Nutzfahrzeugherstellers lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Hemal Bhundia am Freitag in einer ersten Reaktion. Der gesenkte Jahresausblick dürfte am Markt allerdings auf ein negatives Echo stoßen./rob/gl/la

