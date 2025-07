EQS-News: Aufsichtsrat der Siltronic AG beschließt vorzeitige Vertragsverlängerung von Dr. Michael Heckmeier als CEO und Claudia Schmitt als CFO

EQS-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Personalie

Aufsichtsrat der Siltronic AG beschließt vorzeitige Vertragsverlängerung von Dr. Michael Heckmeier als CEO und Claudia Schmitt als CFO



Aufsichtsrat der Siltronic AG beschließt vorzeitige Vertragsverlängerung von Dr. Michael Heckmeier als CEO und Claudia Schmitt als CFO

Verträge von Dr. Michael Heckmeier und Claudia Schmitt jeweils um weitere fünf Jahre verlängert

Vertragsverlängerungen gewährleisten Kontinuität in der Unternehmensspitze

München, 25. Juli 2025 –Der Aufsichtsrat der Siltronic AG hat in seiner heutigen Sitzung den Anfang Mai 2026 auslaufenden Vorstandsvertrag von Dr. Michael Heckmeier, CEO, um weitere fünf Jahre bis 5. Mai 2031 verlängert. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat den Ende Juni 2026 auslaufenden Vertrag von Claudia Schmitt, CFO, ebenfalls um weitere fünf Jahre bis 30. Juni 2031 verlängert. Mit dieser Entscheidung setzt der Aufsichtsrat ein klares Zeichen für Kontinuität und bekräftigt sein großes Vertrauen in das Vorstandsteam, dem neben Dr. Michael Heckmeier und Claudia Schmitt seit Juni 2024 Klaus Buchwald als COO angehört.

„Michael Heckmeier und Claudia Schmitt haben die Siltronic AG in den vergangenen zwei Jahren erfolgreich weiterentwickelt und wichtige Impulse für die strategische Ausrichtung gesetzt“, betont Dr. Tobias Ohler, Aufsichtsratsvorsitzender der Siltronic AG, und sagt weiter: „Michael Heckmeier hat das Unternehmen seit seinem Amtsantritt im Mai 2023 durch ein für die Waferindustrie herausforderndes Umfeld gelenkt, Siltronic als Technologieführer weiterentwickelt und den Konzern effizienter für die Zukunft aufgestellt. Claudia Schmitt hat mit ihrer großen Finanzexpertise die finanziellen Geschicke des Konzerns geprägt und die finanzielle Stabilität der Siltronic nach mehreren Jahren mit hohen Wachstumsinvestitionen umsichtig gesteuert. Das Vorstandsteam agiert in den derzeitigen konjunkturell herausfordernden Zeiten mit Weitblick und hat mit gezielten Kosten- und Liquiditätsmaßnahmen die Resilienz des Unternehmens gestärkt. Ich freue mich sehr, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit diesem hervorragend eingespielten Team fortzusetzen.“

Dr. Michael Heckmeier kommentiert: „Ich danke dem Aufsichtsrat für das entgegengebrachte Vertrauen. Gemeinsam mit meinem Vorstandsteam und unseren hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden wir die erfolgreiche Entwicklung der Siltronic AG weiter vorantreiben – mit dem Anspruch, uns konsequent auf die nächste Wachstumsphase vorzubereiten.“ Claudia Schmitt ergänzt: „Auch ich freue mich sehr darauf, für weitere fünf Jahre zur finanziellen Performance und Wertsteigerung der Siltronic AG beitragen zu dürfen.“



Dr. Michael Heckmeier

Dr. Michael Heckmeier hat seit Mai 2023 den Vorstandsvorsitz der Siltronic AG inne. Er studierte Mathematik und Physik und promovierte im Fachbereich Physik an der Universität Konstanz. In seiner Berufslaufbahn bei Merck arbeitete Heckmeier seit 1998 in verschiedenen Positionen im Bereich Liquid Crystals, verantwortete ein Programm für Materialentwicklung und die Abteilung New Business, übernahm 2015 die globale Business Unit Pigment & Cosmetics und leitete ab 2017 als Executive Vice President das globale Display Solutions Geschäft.

Claudia Schmitt

Claudia Schmitt ist seit Juni 2023 Finanzvorständin der Siltronic AG. Im Anschluss an eine kaufmännische Ausbildung schloss sie ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes, Saarbrücken, 1998 als Diplom-Kauffrau ab. In ihrer beruflichen Laufbahn arbeitete sie zunächst in verschiedenen Positionen des Konzerncontrollings der Wacker Chemie AG. 2009 erfolgte der Wechsel zur Siltronic AG, wo sie als Corporate Vice President die Bereiche Controlling und Treasury verantwortet.

Klaus Buchwald

Klaus Buchwald ist seit Juni 2024 COO der Siltronic AG. Der studierte Maschinenbau- und Wirtschaftsingenieur arbeitete insgesamt mehr als 21 Jahre bei Infineon und war dort zuletzt als Senior Vice President Operations des Bereichs „Green Industrial Power“ und als Executive Vice President Corporate Supply Chain tätig. Zuvor hatte er verschiedene Leitungsfunktionen im DAX-Konzern inne und war zwischenzeitlich für vier Jahre als Leiter Supply Chain beim Technologiekonzern Rohde & Schwarz. Seine Karriere begann bei einer renommierten Unternehmensberatung.

Kontakt:

Verena Stütze

Head of Investor Relations & Communications

Tel.: +49 (0)89 8564 3133

E-Mail: investor.relations@siltronic.com





Unternehmensprofil:

Als einer der führenden Waferhersteller ist Siltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik – von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.400 Mitarbeiter weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices SDAX und TecDAX vertreten.

