EQS-News: FORVIA HELLA legt Halbjahresergebnisse 2025 vor: Umsatz auf Vorjahresniveau, weitgehend stabile Ergebnisentwicklung; Ausblick wird bestätigt

Lippstadt (Deutschland)

25. Juli 2025

FORVIA HELLA legt Halbjahresergebnisse 2025 vor:

Umsatz auf Vorjahresniveau, weitgehend stabile Ergebnisentwicklung; Ausblick wird bestätigt

Konzernumsatz im ersten Halbjahr bei 4,0 Milliarden Euro

Operating Income beläuft sich auf 237 Millionen Euro, Operating Income-Marge beträgt 6,0 Prozent

Cashflow verbessert sich deutlich: Netto Cashflow steigt auf 114 Millionen Euro, Verhältnis zum Umsatz bei 2,9 Prozent

Elektronik wächst vor allem im Radarbereich; Umsatzrückgang im Lichtgeschäft durch Serienausläufe; Investitionszurückhaltung beeinträchtigt Lifecycle Solutions

Unternehmensausblick für Geschäftsjahr 2025 wird bestätigt; Organisationsstrukturen sollen verschlankt, Prozesse beschleunigt werden

Die HELLA GmbH & Co. KGaA („FORVIA HELLA“) hat heute die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 vorgelegt (1. Januar bis 30. Juni 2025). Demnach beläuft sich der konzernweite Umsatz in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres auf 4,0 Milliarden Euro; bereinigt um Währungseffekte reduzierte sich der Umsatz leicht um 0,4 Prozent sowie berichtet um 1,3 Prozent. Insgesamt liegt der Konzernumsatz damit fast vollständig auf dem Niveau des Vorjahres. Die weltweite Fahrzeugproduktion ist aufgrund des Wachstums im asiatischen Raum im gleichen Zeitraum um 3,1 Prozent gestiegen.

Das Operating Income liegt im ersten Halbjahr 2025 bei 237 Millionen Euro (Vorjahr: 248 Millionen Euro), die Operating Income-Marge beträgt somit 6,0 Prozent (Vorjahr: 6,2 Prozent). Der Netto Cashflow hat sich deutlich auf 114 Millionen Euro verbessert; im Verhältnis zum berichteten Umsatz beträgt der Netto Cashflow demnach 2,9Prozent (Vorjahr: 2,1 Prozent).

„In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnten wir Umsatz und Ergebnis weitgehend stabil halten und zudem unseren Netto Cashflow wie prognostiziert deutlich verbessern. Unsere Geschäftsentwicklung liegt damit vollkommen im Rahmen unserer Erwartungen und hat sich in einem anspruchsvollen Marktumfeld weiterhin als sehr robust erwiesen“, sagt Bernard Schäferbarthold, Vorsitzender der Geschäftsführung von FORVIA HELLA. „Wir haben unsere Kostenstrukturen konsequent verbessern und die uns zur Verfügung stehenden Mittel effizient einsetzen können. Auch die verschiedenen Strukturmaßnahmen und Performancehebel, die wir in den vergangenen Monaten eingeleitet haben, entfalten sukzessive ihre Wirkung.“

Elektronik wächst vor allem im Radargeschäft; Umsatzrückgang im Lichtgeschäft durch Serienausläufe; Investitionszurückhaltung beeinträchtigt Lifecycle Solutions

In der Business Group Elektronik ist der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 4,0Prozent auf 1,7 Milliarden Euro gestiegen (Vorjahr: 1,7 Milliarden Euro). Maßgeblich hierfür war insbesondere das Wachstum im Radarbereich, insbesondere in Amerika mit weiterem Hochlauf nach Neuanläufen im Vorjahr sowie mit neuen Serienanläufen in Europa. Im chinesischen Markt hat sich unter anderem das Geschäft mit Low Volt-Batteriemanagementsystemen sowie mit Fahrzeugzugangssystemen positiv entwickelt. Das Operating Income beläuft sich im ersten Halbjahr auf 121 Millionen Euro (Vorjahr: 127 Millionen Euro), die Operating Income-Marge geht folglich auf 7,0 Prozent zurück (Vorjahr: 7,6 Prozent).

Im Lichtbereich ist der Umsatz um 7,3 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zurückgegangen (Vorjahr: 2,0 Milliarden Euro). Dies ist vorrangig auf den Auslauf verschiedener großvolumiger Serienprojekte zurückzuführen, die sich vor allem auf das Lichtgeschäft in China sowie im amerikanischen Markt negativ ausgewirkt haben. Zusätzlich hat im zweiten Quartal das negative Branchenumfeld im europäischen Raum die Geschäftsentwicklung des Lichtbereichs beeinträchtigt. Das Operating Income des Lichtsegments liegt bei 63 Millionen Euro (Vorjahr: 66 Millionen Euro), die Operating Income-Marge verbessert sich somit auf 3,4 Prozent (Vorjahr: 3,3 Prozent).

In der Business Group Lifecycle Solutions reduzierte sich der Umsatz um 6,6 Prozent auf 501 Millionen Euro (Vorjahr: 537 Millionen Euro). Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die anhaltende Investitionszurückhaltung im Nutzfahrzeuggeschäft im Zusammenhang mit dem schwachen Wirtschaftsumfeld, das sich insbesondere auf das Land- und Baumaschinengeschäft negativ auswirkt. Zudem haben auch Werkstätten in geringerem Maße in neue Produkte investiert. Stabil hat sich dagegen im Zuge eines erweiterten Angebotes im asiatischen Raum das freie Ersatzteilgeschäft entwickelt. Das Operating Income ist auf 53 Millionen Euro zurückgegangen (Vorjahr: 63 Millionen Euro), folglich sinkt die Operating Income-Marge auf 10,6 Prozent (Vorjahr: 11,7Prozent).

Unternehmensausblick wird bestätigt; Organisationsstrukturen sollen verschlankt, Prozesse beschleunigt werden

Mit Vorlage der Halbjahresergebnisse bestätigt FORVIA HELLA den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2025 (1. Januar bis 31. Dezember 2025). So geht das Unternehmen weiterhin davon aus, in diesem Jahr einen währungsbereinigten Umsatz zwischen rund 7,6 und 8,0 Milliarden Euro sowie eine Operating Income-Marge zwischen rund 5,3 und 6,0 Prozent zu erzielen. Für den Netto Cashflow wird unverändert ein Wert von mindestens 200 Millionen Euro erwartet.

„Das erste Halbjahr ist bislang sehr solide für uns verlaufen. Allerdings sehen wir nach wie vor hohe Unsicherheiten im Automobilumfeld und rechnen auch mittelfristig nicht mit einer weitreichenden Markterholung“, sagt CEO Bernard Schäferbarthold. „Im Rahmen unseres Wettbewerbsprogramms für Europa passen wir bereits unser Netzwerk strukturell an die bestehenden Überkapazitäten im Markt an und investieren gleichzeitig signifikant in Automatisierung, Standardisierung und Künstliche Intelligenz. Dieses Programm beschleunigen wir zum einen weiter. Zum anderen werden wir zusätzlich vor allem auch unsere interne Aufstellung, unsere Organisationsstrukturen und -prozesse verbessern. Die Transformation der Industrie gewinnt weiter an Fahrt. Wir müssen daher in einem globalen Kontext noch schneller, schlanker und effizienter werden.“

Vor diesem Hintergrund wurde in Ergänzung zum im Februar 2024 eingeleiteten Wettbewerbsprogramm für Europa die neue strategische Initiative „SIMPLIFY“ aufgesetzt. Im Mittelpunkt steht hierbei insbesondere, Unternehmensstrukturen und -abläufe gezielt zu vereinfachen, Komplexitäten zu reduzieren und damit Kosten zu senken. Bis Ende 2028 sollen im Rahmen von „SIMPLIFY“ daher zusätzliche Bruttoeinsparungen in Höhe von rund 80 Millionen Euro pro Jahr erreicht werden. Zur Umsetzung fallen in diesem Zeitraum zusätzliche Kosten von bis zu 100 Millionen Euro an.

Der Finanzbericht für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 ist ab sofort auf der

Website der HELLA GmbH & Co. KGaA abrufbar.

