EQS-News: Steyr Motors erhält C2-Emissionszertifizierung in China – zusätzliches Auftragspotenzial von mindestens EUR 100 Mio.

Steyr Motors erhält C2-Emissionszertifizierung in China – zusätzliches Auftragspotenzial von mindestens EUR 100 Mio.



11.09.2025 / 07:30 CET/CEST

Steyr Motors erhält C2-Emissionszertifizierung in China – zusätzliches Auftragspotenzial von mindestens EUR100Mio.

C2-Emissionszertifizierung eröffnet neue Marktchancen in China

Weltweit wichtigster Markt für den Schiffsbau mit einem Gesamtmarktpotenzial von rund EUR 5 Mrd. p. a.

Beschleunigung der internationalen Expansion mit einem Auftragspotenzial von mindestens EUR 100 Mio. bis zum Jahr 2030

Steyr, Österreich, 11. September 2025 – Die Steyr Motors AG(ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, hat einen weiteren Meilenstein in China erreicht. Nur zehn Monate nach der Eröffnung des Büros in Peking hat das Unternehmen eine für die Marktdurchdringung zentrale Emissionszertifizierung für seine Schiffsmotoren in China erhalten. Damit erschließt sich Steyr Motors neue Marktchancen im weltweit wichtigsten maritimen Markt.

Die C2-Zertifizierung setzt Emissionsstandards für Schiffsmotoren, insbesondere im Bereich der Binnenschifffahrt und küstennahen Anwendungen. Sie ist Teil der Bemühungen Chinas, die Umweltbelastung durch Emissionen zu reduzieren und die Luftqualität zu verbessern. Damit erfüllt Steyr Motors nicht nur entscheidende regulatorische Voraussetzungen, sondern unterstreicht auch sein Engagement für technische Exzellenz und ökologische Verantwortung.

„Dieser Erfolg ist das Ergebnis des unermüdlichen Einsatzes unseres Teams für Qualität und Innovation“, erklärt Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG. „Wir freuen uns darauf, unsere fortschrittlichen, zuverlässigen und effizienten Antriebslösungen mit unserem etablierten chinesischen Partner in den asiatischen Markt einzubringen und einen Beitrag zur Modernisierung der Schiffsflotte zu leisten.“

Mit der C2-Zertifizierung in China ist Steyr Motors ideal positioniert, um seine internationale Präsenz weiter auszubauen und aktiv an der nachhaltigen Entwicklung der maritimen Industrie Chinas mitzuwirken. Im Jahr 2024 sicherten sich chinesische Werften circa 74 % aller globalen Neubauaufträge und halten derzeit etwa 63 % des weltweiten Auftragsbestands für Schiffsneubauten. Besonders hervorzuheben ist Chinas führende Rolle im Bau umweltfreundlicher Schiffe: 78,5 % der weltweiten Aufträge für „grüne“ Schiffe gingen 2024 an chinesische Werften.

Die für Steyr Motors mit der Zertifizierung einhergehenden neu erschließbaren Zielmärkte reichen von gewerblichen Flotten und staatlichen Kunden bis hin zu privaten Freizeitanwendungen. Basierend auf aktuellen Marktschätzungen liegt der nun zusätzlich adressierbare Markt bei 40.000 Motoren pro Jahr – was einem jährlichen Marktpotenzial von rund EUR 5 Mrd. entspricht.

„China ist der weltweit größte und wichtigste Markt im Schiffsbau. Wir sehen beträchtliche Marktchancen für unsere Motorenlösungen und sind sehr zuversichtlich, mit Blick auf unseren Auftragseingang absehbar weitere positive Updates veröffentlichen zu können. Wir sehen konkret die Chance, dank der C2-Zertifizierung zusätzliche Aufträge im Volumen von mindestens EUR 100 Mio. für den Zeitraum bis 2030 generieren zu können. Mit der damit einhergehenden Ausweitung der installierten Basis an Motoren wird auch das margenstarke After-Sales-Geschäft profitieren, sodass sich die Basis für den zukünftigen Erfolg verbreitern wird. Mit der C2-Zertifizierung kann unser Büro in China nun den Markt deutlich besser durchdringen und wir sind sehr zuversichtlich, auch mittel- und langfristig unseren Anteil des jährlichen Marktpotenzials zu gewinnen. Dies stellt nach den sehr erfreulichen Entwicklungen zuletzt einen signifikanten Meilenstein für das Erreichen unserer mittelfristigen Ziele im Jahr 2027 mit einem Umsatz von ca. EUR 140 Mio. und einem EBIT von ca. EUR 40 Mio. und darüber hinaus dar“, ergänzt Julian Cassutti.

Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Im Gesamtjahr 2024 erzielte Steyr Motors eine (Adjusted) EBIT-Marge von 24 %. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % im Jahresvergleich, eine EBIT-Marge von über 20 % sowie eine Produktionsmenge von mindestens 1.250 Einheiten an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Phone: +33 06 26 59 49 05

E-mail: matthieu.meunier@clai2.com

Pressekontakt in UK

14:46 Consulting

Tom Sutton

Phone: +44 7796 474940

E-mail: tsutton@1446.co.uk

