Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne nach Zolleinigung zwischen EU und USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger erleichtert auf das Zollabkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und den USA reagiert. Der hiesige Leitindex Dax stieg im frühen Handel am Montag um 0,9 Prozent auf 24.437 Punkte und näherte sich so seinem vor fast drei Wochen erreichten Rekordhoch bei 24.639 Zählern.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,3 Prozent auf 31.562 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,2 Prozent.

Die USA und die EU einigten sich auf einen Basiszollsatz in Höhe von 15 Prozent auf die meisten EU-Importe in die USA. Das gilt auch für die Autos, Halbleiter und Pharmaprodukte. Die Einigung schaffe zudem einen Rahmen für die zukünftige Senkung der Zölle auf weitere Produkte, hieß es.

In den vergangenen Tagen hatten Marktteilnehmer bereits auf ein Abkommen gehofft, nachdem die Vereinigten Staaten eine Einigung mit Japan erzielt hatten. "Die Spekulation auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union ist aufgegangen", schrieb nun Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

Das No-Deal-Szenario samt einer Trendwende nach unten sei vermieden worden. Ab sofort kann sich der Dax Stanzl zufolge wieder mit weniger Gegenwind an die Stärke der Wall Street heften./la/zb