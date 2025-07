Puma stockt Vorstand mit weiterem Adidas-Manager auf

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der neue Puma-Chef Arthur Hoeld stockt den Vorstand mit einem weiteren Manager seines Ex-Arbeitgebers Adidas auf.

Andreas Hubert, bis Juni IT-Chef des größeren Lokalrivalen aus Herzogenaurach, werde zum 1. September in den Puma-Vorstand berufen und soll dort für Beschaffung, IT und Logistik zuständig sein, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Vorstand wächst damit auf fünf Mitglieder. "Gemeinsam werden wir ein widerstandsfähigeres, kundenorientiertes und zukunftsfähiges Unternehmen aufbauen", sagte der 49-jährige Hubert. Er hatte 20 Jahre für Adidas gearbeitet, davon zwölf Jahre lang in Hongkong in der Beschaffung.

Für Beschaffung war bei Puma bisher Produktvorständin Maria Valdes, für IT Finanzvorstand Markus Neubrand und für Logistik der Vorstandschef verantwortlich.

