Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt
onvista · Uhr
Die USA und China überziehen sich mit wirtschaftlichen Sanktionen und Zöllen – der Konflikt setzte den Märkten am Freitag zu. Doch ein Blick auf die Sentiment-Daten legt nahe, dass die Kurse weiter aufwärts streben.
Quelle: IncrediVFX/Shuttersock.com
Natürlich haben weder ich noch die globalen Märkte mit der plötzlichen Kehrtwende am Freitag gerechnet, die offenbar von den Anzeichen eines möglicherweise langwierigen Handelskriegs mit China überrascht wurden. Normalerweise ist es wichtig, Nachrichten und Schlagzeilen aus dem Weißen Haus nicht zu beachten, solange sie nicht zu konkreten Maßnahmen führen.
Plus
Weiterlesen mit Plus-Abonnement
Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
- Exklusive Trading- und Investmentideen
- Jederzeit online kündigen
- Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Krypto & Pharma-Aktien in der Analyse: Bitcoin, Ethereum, Pfizer, Merck, Bayer
gnubreW06. Okt. · Société Générale
Dax Tagesrückblick 10.10.2025Dax rauscht zum Wochenausklang abwärts - Trump droht mit neuen Zöllen10. Okt. · onvista
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeInflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreisegestern, 08:30 Uhr · Acatis