Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025

Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt

onvista · Uhr

Die USA und China überziehen sich mit wirtschaftlichen Sanktionen und Zöllen – der Konflikt setzte den Märkten am Freitag zu. Doch ein Blick auf die Sentiment-Daten legt nahe, dass die Kurse weiter aufwärts streben.

Artikel teilen:
Quelle: IncrediVFX/Shuttersock.com

Natürlich haben weder ich noch die globalen Märkte mit der plötzlichen Kehrtwende am Freitag gerechnet, die offenbar von den Anzeichen eines möglicherweise langwierigen Handelskriegs mit China überrascht wurden. Normalerweise ist es wichtig, Nachrichten und Schlagzeilen aus dem Weißen Haus nicht zu beachten, solange sie nicht zu konkreten Maßnahmen führen.

Plus

Weiterlesen mit Plus-Abonnement

Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
  • Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
  • Exklusive Trading- und Investmentideen
  • Jederzeit online kündigen
  • Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Bitcoin (USD)
U
US Tech 100
S
S&P 500
N
NASDAQ 100
Bitcoin Kurs in Euro
TSMC (ADR)
N
NASDAQ Composite
D
DAX (Kursindex)
NASDAQ

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 09.10.2025
Gute Vorgaben für heute: US-Indizes erreichen Rekorde09. Okt. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Vorbörse 07.10.2025
Moderate Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt erwartet07. Okt. · onvista
Dax Logo
Dax Tagesrückblick 10.10.2025
Dax rauscht zum Wochenausklang abwärts - Trump droht mit neuen Zöllen10. Okt. · onvista
Dax Logo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreisegestern, 08:30 Uhr · Acatis
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depot09. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden