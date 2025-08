AKTIE IM FOKUS: Kontron fallen trotz höherer Gewinnprognose

FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz einer höheren Gewinnprognose von Kontron für das laufende Jahr ist der Aktienkurs des Technologiekonzerns am Mittwoch abgesackt. Händler verwiesen darauf, dass die Erhöhung der Gewinnprognose nicht überraschend ist. Vielmehr hatte das Unternehmen diese bereits bei der Bekanntgabe eines Spartenverkaufs grundsätzlich angekündigt. Die Höhe sei nun im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, hieß es.

Im Tief ging es für die in diesem Jahr bisher gut gelaufenen Papiere um fast elf Prozent abwärts. Zuletzt grenzten die Aktien den Verlust auf knapp sechs Prozent auf 25,89 Euro ein. Die Kontron-Anteile lagen damit am späten Vormittag immer noch am SDax-Ende . Zudem entfernten sich die Papiere weiter von dem erst Ende Juli erreichten Mehrjahreshoch von 29 Euro.

Trotz des Minus nach den Zahlen kosten die Papiere immer noch rund ein Drittel mehr als Ende 2024. In den vergangenen zwölf Monaten legte der Börsenwert sogar um fast die Hälfte auf zuletzt rund 1,65 Milliarden Euro zu.

Verunsichert haben dagegen Details der am Mittwoch vorgelegten Quartalsbilanz. So habe es einige Einmal- und Sondereffekte gegeben, die zunächst nicht genauer erläutert wurden, monierte zum Beispiel Malte Schaumann, Analyst bei Warburg Research, in einer ersten Einschätzung./bek/zb/mis