Pierre & Vacances-Center Parcs: Total Number of Shares and Voting Rights
Business Wire · Uhr
Pursuant to Article L. 233-8 of the French Commercial Code and Article 223-16 of the General Regulations of the French Autorité des marchés financiers
Regulatory News:
Pierre & Vacances-Center Parcs (Paris:VAC):
|
Date
|
Number of shares
|
Number of theoretical voting rights
|
Number of actual voting rights
(exercisable at General Meetings) (*)
|
31 July 2025
|
461 982 530
|
461 982 530
|
461 862 541
(*) Without treasury shares and 1,130 ADP which do not carry any voting rights.
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250807281321/en/
Pierre & Vacances-Center Parcs
onvista Premium-Artikel
Trading-ImpulsZurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wertheute, 15:20 Uhr · onvista
Wettbewerber von SpaceXFirefly Aerospace kommt an die Börse – das musst du wissenheute, 14:33 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungCameco – Profiteur der nuklearen Renaissanceheute, 10:26 Uhr · onvista
Das könnte dich auch interessieren
AMD und Super Micro unter Druck | Shopify und Arista starten durch.gestern, 14:59 Uhr · Markus Koch
SchadenersatzMehr als 10.000 Hotels klagen gegen Booking.com04. Aug. · dpa-AFX
Trump facht Halbleiter-Aktien an | Fordert aber Rücktritt des Intel CEOsheute, 15:06 Uhr · Markus Koch
KORREKTUR/ROUNDUP: Die Rebellion der Hotels gegen Booking.com04. Aug. · dpa-AFX
Umfrage: Internet dominiert Freizeit der Deutschen05. Aug. · dpa-AFX