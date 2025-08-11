ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Hugo Boss auf 45 Euro - 'Outperform'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Modekonzern habe jüngst gute Ergebnisse veröffentlicht, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe sich im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten verbessert und bei den Kapitalausgaben zeige das Unternehmen Disziplin./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
onvista Premium-Artikel
Chartzeit Wochenausgabe 10.08.2025Berichtssaison übertrifft Erwartungen - Positives Zahlenwerk kompensiert Zollsorgen an den Märktengestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeDie Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Trading-ImpulsZurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert07. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss steigen nach Zahlen - Baader: Effizienzgewinne05. Aug. · dpa-AFX
ModekonzernHugo Boss verdient mehr - Aktie legt zu05. Aug. · dpa-AFX
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Hugo Boss auf 41 Euro - 'Hold'05. Aug. · dpa-AFX
Swatch-Chef setzt auf Einigung Schweiz-USA über Zölle04. Aug. · Reuters
AKTIE IM FOKUS 2: Hugo Boss auf hoch seit März - Analysten loben Kosten05. Aug. · dpa-AFX