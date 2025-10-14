Gefahr einer Blase

Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer Aktien wirklich sind

onvista · 14.10.2025, 15:00 Uhr Uhr

Die Euphorie um Künstliche Intelligenz hat US-Aktien auf Rekordlevel getrieben - und schürt mittlerweile Ängste vor einer Blase. Wir machen den Check und zeigen mit fünf Indikatoren auf, wie teuer sie bereits sind – und ob sich eine Blase abzeichnet.