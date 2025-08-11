Werbung ausblenden

EQS-AFR: Hamburg Commercial Bank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Hamburg Commercial Bank AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hamburg Commercial Bank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

11.08.2025 / 13:48 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Hamburg Commercial Bank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 21.08.2025

Ort:

http://www.hcob-bank.com/investor-relations/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 21.08.2025

Ort:

http://www.hcob-bank.com/en/investor-relations/publications

11.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Hamburg Commercial Bank AG
Gerhart-Hauptmann-Platz 50
20095 Hamburg
Deutschland
Internet:www.hcob-bank.com

ISIN-Liste abrufbar unter: http://www.hcob-bank.de/media/pdf/investorrelations/funding/anleihe/MarktSegment.pdf

Ende der MitteilungEQS News-Service

2182180 11.08.2025 CET/CEST

Commercial Intl Bank ADR
