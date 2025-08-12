Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Zalando auf 31 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal von 33 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Fokus von Investoren habe sich weg vom Umsatzwachstum und hin zu womöglich geringeren Bruttomargen bewegt, schrieb Frederick Wild in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die jüngsten Kursverluste des Online-Modehändlers machten diese aber attraktiv mit Blick auf das zweite Halbjahr und darüber hinaus./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

