ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Repsol von 'Underweight' auf 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Repsol von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 12,00 auf 15,50 Euro angehoben. Die Ölmärkte bewegten sich zwar in Richtung eines Überschusses, da das Kartell Opec seine Quoten erhöhe, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Sektorbetrachtung. Dem stehe aber aus Sicht der europäischen Ölkonzerne die erneute Knappheit auf dem Dieselmarkt gegenüber. Diese dürfte bis 2026 anhalten, da niedrige globale Lagerbestände, beschleunigte Stilllegungen und bevorstehende Wartungsarbeiten im Herbst eine rasche Normalisierung der Lagerbestände zu einer schwierigen Aufgabe machten. Repsol sei in diesem Umfeld am besten positioniert./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 20:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

