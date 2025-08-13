Werbung ausblenden

EQS-AFR: ALLGEIER SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ALLGEIER SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ALLGEIER SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.08.2025 / 08:34 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die ALLGEIER SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 15.08.2025

Ort:

https://www.allgeier.com/de/investor-relations/finanzberichte-publikationen/

13.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ALLGEIER SE
Montgelasstr. 14
81679 München
Deutschland
Internet:http://www.allgeier.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2183168 13.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Allgeier
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtgestern, 15:30 Uhr · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden