IRW-News: Kobrea Exploration Corp.: Kobrea leistet die nächste Zahlung im Rahmen der Optionsvereinbarung für seine Kupferprojekte Western Malargüe Provinz Mendoza, Argentinien

IRW-PRESS: Kobrea Exploration Corp.: Kobrea leistet die nächste Zahlung im Rahmen der Optionsvereinbarung für seine Kupferprojekte Western Malargüe Provinz Mendoza, Argentinien

Vancouver, British Columbia, 13. August 2025 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE:KBX; FWB:F3I; OTCQB:KBXFF) (Kobrea oder das Unternehmen) gibt die nächste Zahlung an die Optionsgeber im Rahmen seiner Optionsvereinbarung vom 14. August 2024 (die Optionsvereinbarung) bekannt. Gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung hat das Unternehmen das Exklusivrecht zum Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung an den sieben Projekten der Kupferprojekte Western Malargüe mit einer Fläche von insgesamt 733 km2 in der südwestlichen Provinz Mendoza in Argentinien (die Kupferprojekte Western Malargüe).

Die Zahlung bestand aus 350.000 US-Dollar in bar und der Ausgabe von 105.000 Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) und stellt den ersten Teil der dritten Zahlung im Rahmen der Optionsvereinbarung dar. Die Aktien und alle anderen im Rahmen der Optionsvereinbarung auszugebenden Stammaktien des Unternehmens unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Ausgabedatum in Übereinstimmung mit den relevanten Wertpapiergesetzen.

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung kann das Unternehmen eine Beteiligung von 100 % an den Kupferprojekten Western Malargüe erwerben, die einer Net-Smelter-Return-Royalty von 1,5 % an die Optionsgeber unterliegt, indem das Unternehmen insgesamt 3,5 Millionen Stammaktien des Unternehmens an die Optionsgeber ausgibt und Barzahlungen in Höhe von insgesamt 6.760.000 US-Dollar in Raten über einen Zeitraum von fünf Jahren an die Optionsgeber leistet. Weitere Informationen zur Optionsvereinbarung und den Kupferprojekten Western Malargüe finden Sie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 19. August 2024.

Über Kobrea

Kobrea Exploration Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Exploration von Basismetallprojekten konzentriert. Kobrea besitzt das Recht, einen Anteil von 100 % an sieben Projekten mit einer Gesamtfläche von 733 km² in der südwestlichen Provinz Mendoza, Argentinien, zu erwerben. Die Konzessionsgebiete gelten als sehr aussichtsreich für Porphyr-Kupfer- sowie Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten. Bis heute wurden zahlreiche Porphyr-Kupfer-Ziele abgegrenzt, die sich durch hydrothermale Alterationszonen mit mehreren Kilometern Ausdehnung, anomale Kupfer- ± Gold- ± Molybdängeochemie, Quarz-Stockwerk-Adern, lokal begrenzte hydrothermale Brekzien sowie granodioritische bis dioritische Porphyr-Intrusionen aus dem Pliozän bis Miozän auszeichnen. Kobrea hält außerdem 100 % am Kupferprojekt Upland in British Columbia, Kanada.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedarplus.ca einsehen können.

