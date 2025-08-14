Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Intel springen hoch - Staatsbeteiligung im Gespräch

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Intel haben am Donnerstag gegen Handelsende einen Kurssprung von mehr als 8 Prozent hingelegt. Auslöser war eine Meldung, wonach sich die US-Regierung in Gesprächen mit dem gebeutelten Chiphersteller befindet über eine mögliche Staatsbeteiligung befindet. Mit dem Schritt sollten die Bemühungen von Intel unterstützt werden, die Produktion in den USA auszubauen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen.

Intel hatten erst vor wenigen Tagen deutlich angezogen, als sich US-Präsident Donald Trump positiv zum Intel-Chef Lip-Bu Tan geäußert hatte - obwohl er Tage davor noch Töne genau in die andere Richtung angeschlagen hatte.ajx/he

