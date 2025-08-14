AKTIE IM FOKUS: RWE schwach auf Tradegate nach verfehlten Erwartungen
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die RWE-Aktie hat am Donnerstag mit vorbörslichen Kursverlusten auf verfehlte Erwartungen an das Zahlenwerk des Energieversorgers zum ersten Halbjahr reagiert. Sie büßte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag 1,7 Prozent auf 34,86 Euro ein.
Die wichtigsten Kennziffern hätten 4 bis 5 Prozent unter den Konsensschätzungen gelegen, kommentierte RBC-Analyst Alexander Wheeler.
UBS-Analystin Wanda Serwinowska verwies zugleich aber auf die bestätigten Jahresziele für das bereinigte operative Ergebnis und den bereinigten Gewinn. Hier läge die Konsensschätzung dicht am Mittelpunkt der Prognosespannen./ck/zb
