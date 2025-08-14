ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 6,30 Euro - 'Neutral'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 6,50 auf 6,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es bleibe für den Industriekonzern eine Herausforderung, selbst die gesenkten Jahresziele zu erreichen, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag in einer Nachbetrachtung der jüngsten Quartalszahlen. Im Fokus stehe der Restrukturierungsprozess./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:43 / BST
onvista Premium-Artikel
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Checkheute, 15:30 Uhr · onvista
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte frühBullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattformheute, 12:18 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDeutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel 12,50 Euroheute, 10:20 Uhr · dpa-AFX
Aktien Wien Schluss: ATX wenig verändertgestern, 18:05 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Schwächerer Wochenauftakt11. Aug. · dpa-AFX
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 21,70 Euro11. Aug. · dpa-AFX
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 45 Euro11. Aug. · dpa-AFX