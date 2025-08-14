EQS-News: Nakiki SE treibt Bitcoin Treasury-Strategie voran: Für US-Expansion wird Andreas Heine als Berater an Bord geholt

EQS-News: Nakiki SE / Schlagwort(e): Personalie/Expansion

Frankfurt am Main, 14.August 2025 – Die Nakiki SE treibt die Transformation hin zur ersten deutschen börsennotierten Gesellschaft mit einer Bitcoin Treasury-Strategie konsequent voran. Neben dem Aufbau eines Bitcoin-Vermögens sollen in einem weiteren Geschäftsbereich kontinuierliche Cashflows generiert werden. Für den Aufbau des zweiten Geschäftsbereichs plant Nakiki Übernahmen von im Bitcoin Universum aktiven Unternehmen.

Bei dieser Transformation spielt der US-Markt eine wichtige Rolle für Nakiki. Dort befinden sich nicht nur zahlreiche Investoren mit Krypto-Erfahrung, sondern auch Übernahmekandidaten und ein Listing in den USA ist ebenfalls eine Option für die Zukunft. Um diese Chancen zu prüfen und bestmöglich zu nutzen, wurde Andreas Heine, CEO der HeinDEL Group, als strategischer Berater an Bord geholt. Andreas Heine ist hervorragend vernetzt in der US-Finanzindustrie und konnte in der Vergangenheit zahlreiche strategische Investoren für deutsche Unternehmen gewinnen und M&A-Deals durchführen.

„Als pure Bitcoin Unternehmen ist der US-Markt naturgemäß für uns von großer strategischer Bedeutung. Daher freue ich mich, dass wir mit Andreas Heine für die Expansion dort einen echten Insider mit gewachsenem Netzwerk gewinnen konnten“, sagt Andreas Wegerich, CEO der Nakiki SE. „Gemeinsam wollen wir viel bewegen – in Deutschland, Europa und den USA.“

Die HeinDEL Group mit Hauptsitz in Atlanta sowie Büros in New York, Charlotte und Tampa, ist auf die Expansion europäischer Unternehmen in Nordamerika spezialisiert. In einem alles aus einer Hand Ansatz werden unterschiedlichste Leistungen wie M&A, Standortauswahl, Interim-Management und Zugang zu erstklassigen Rechtsanwälten und Investoren angeboten.

Kontakt für Rückfragen:

Telefon: +49 40 285 304 23-0

E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300

