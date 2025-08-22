ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für CTS Eventim auf 109 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 117 auf 109 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er ist aber optimistisch, dass der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter seine Jahresziele erreichen kann./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:03 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
onvista Premium-Artikel
US-Präsident legt Deals offenSo kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmengestern, 15:35 Uhr · onvista
Exklusive Analyse zum CashflowDiese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Das könnte dich auch interessieren
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für CTS Eventim auf 114 Euro - 'Overweight'heute, 07:35 Uhr · dpa-AFX
Aktienkurs sackt abCTS Eventim schockiert mit Gewinneinbruchgestern, 09:50 Uhr · dpa-AFX
EventkonzernCTS Eventim rutschen weiter ab - Reaktionen auf Halbjahresergebnisseheute, 10:58 Uhr · dpa-AFX
Ticket-GigantGewinn von CTS Eventim bricht ein - Jahresziele bestätigtgestern, 08:00 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP 2: CTS Eventim schockt mit Gewinneinbruch - Aktie sackt abgestern, 12:35 Uhr · dpa-AFX