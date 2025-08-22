Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1608 US Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1608 (Donnerstag: 1,1639) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8615 (0,8591) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86530 (0,86540) britische Pfund, 172,60 (172,09) japanische Yen und 0,9383 (0,9389) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
onvista Premium-Artikel
US-Präsident legt Deals offenSo kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmengestern, 15:35 Uhr · onvista
Exklusive Analyse zum CashflowDiese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Das könnte dich auch interessieren
DevisenFed-Protokoll lässt Euro im US-Handel nur kurz hochspringen20. Aug. · dpa-AFX
Devisen: Euro etwas schwächer - Warten auf Rede von Fed-Chef Powellheute, 08:42 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Eurokurs gibt nach - US-Konjunkturdaten stützen Dollargestern, 17:05 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Eurokurs im späten US-Handel nur noch wenig bewegtgestern, 21:21 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Eurokurs legt zu - Trump übt weiter Druck auf die Fed aus20. Aug. · dpa-AFX