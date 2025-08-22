Werbung ausblenden

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1608 US Dollar

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1608 (Donnerstag: 1,1639) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8615 (0,8591) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86530 (0,86540) britische Pfund, 172,60 (172,09) japanische Yen und 0,9383 (0,9389) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

