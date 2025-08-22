Werbung ausblenden

EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Albrecht Hornbach, Kauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.08.2025 / 13:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Albrecht
Nachname(n):Hornbach

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

b) LEI

529900EGQZ79V21LBL44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006083405

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
106,6000 EUR1.066.000,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
106,6000 EUR1.066.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

22.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Le Quartier Hornbach 19
67433 Neustadt
Deutschland
Ende der MitteilungEQS News-Service

100306 22.08.2025 CET/CEST

Hornbach Holding
