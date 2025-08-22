Original-Research: FACC AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: FACC AG - von Montega AG 22.08.2025 / 10:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu FACC AG Unternehmen: FACC AG ISIN: AT00000FACC2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.08.2025 Kursziel: 12,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Q2: Ergebnisverbesserung trotz Sondereffekte - FCF signifikant verbessert FACC hat am Mittwoch den Q2/2025-Bericht veröffentlicht. Der Tier1-Lieferant erzielte in H1 weiterhin hohe Wachstumsraten und zeigte nach einem schwachen Q1/25 Fortschritte in der Bottom Line. Gleichzeitig konnte FACC durch ein verbessertes Working Capital-Management den Free Cashflow deutlich verbessern. [Tabelle] Verzögerte Produktabrufe bremsen Umsatzwachstum: Als Zulieferer profitiert FACC auch weiterhin von den Ratensteigerungen der OEMs (v.a. Airbus), konnte jedoch im zweiten Quartal aufgrund von verzögerten Produktabrufen nur mit vergleichsweise moderaten 7,5% yoy auf 253,7 Mio. EUR (MONe: 259,0 Mio. EUR) wachsen. Grund hierfür sind die weiterhin bestehenden Lieferkettenverzögerungen insbesondere bei kleineren Zulieferern, die im abgelaufenen Quartal u.a. aufgrund von Zolldiskussionen teilweise nicht oder nur verspätet lieferfähig waren. Dies hatte zur Folge, dass die FACC-Produkte trotz Lieferfähigkeit ins zweite Halbjahr verschoben wurden, um die Produktion der OEMs zu harmonisieren. Für 2025 hat der Vorstand die Guidance indes auf >10% Umsatzwachstum (zuvor: 5-15%) konkretisiert, was ebenfalls dafür spricht, dass die Verzögerungen sich im zweiten Halbjahr verringern sollten. Aerostructures leidet unter Materialkosten - Konzernmarge trotzdem verbessert: FACC konnte die operative Marge aufgrund des laufenden Effizienzprogramms sowie Einmaleffekten im zweiten Quartal überraschend verbessern und mit 5,6% (MONe: 3,1%) das Vorjahr um 0,2PP knapp übertreffen. Besonders im Aerostructures-Segment machten sich deutlich gestiegene Inputkosten bemerkbar, sodass die Marge auf 1,5% sank (Q2/24: 8,6%). Dies lag neben den angesprochenen Materialpreissteigerungen auch an einer schwachen Produktivität in Folge der Verschiebung der Produktabrufe, die sich laut Vorstand im zweiten Halbjahr jedoch wieder erholen dürften. Die Inputpreissteigerungen werden zudem ab dem kommenden Jahr an die Kunden weitergegeben, sodass sich die Marge erholen dürfte. Das Interiors-Segment profitierte hingegen u.a. von einer gesteigerten Produktionseffizienz als Folge des Umzugs von Teilen der Produktion von Österreich nach Kroatien und China. Die EBIT-Marge konnte dementsprechend von 0,2% im Vorjahresquartal auf 6,6% gesteigert werden. Positiv fiel zudem der Free Cashflow auf, der in H1/25 mit 31,7 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahr lag und von den zuvor angekündigten Maßnahmen zur Vorratsreduktion profitierte. Der Vorratsbestand soll zum Jahresende weiter verringert werden. Fazit: Die Luftfahrtbranche wird weiterhin von Lieferkettenschwierigkeiten beeinflusst, die sich in H1 in Top und Bottom Line widerspiegelten. Nichtsdestotrotz scheint FACC auf dem richtigen Weg und dürfte insbesondere ab 2026 deutliche Margensteigerungen verzeichnen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel i.H.v. 12,00 EUR. 