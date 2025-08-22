Werbung ausblenden

Original-Research: FACC AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: FACC AG - von Montega AG

22.08.2025 / 10:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu FACC AG

     Unternehmen:               FACC AG
     ISIN:                      AT00000FACC2

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      22.08.2025
     Kursziel:                  12,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Q2: Ergebnisverbesserung trotz Sondereffekte - FCF signifikant verbessert

FACC hat am Mittwoch den Q2/2025-Bericht veröffentlicht. Der Tier1-Lieferant
erzielte in H1 weiterhin hohe Wachstumsraten und zeigte nach einem schwachen
Q1/25 Fortschritte in der Bottom Line. Gleichzeitig konnte FACC durch ein
verbessertes Working Capital-Management den Free Cashflow deutlich
verbessern.

[Tabelle]

Verzögerte Produktabrufe bremsen Umsatzwachstum: Als Zulieferer profitiert
FACC auch weiterhin von den Ratensteigerungen der OEMs (v.a. Airbus), konnte
jedoch im zweiten Quartal aufgrund von verzögerten Produktabrufen nur mit
vergleichsweise moderaten 7,5% yoy auf 253,7 Mio. EUR (MONe: 259,0 Mio. EUR)
wachsen. Grund hierfür sind die weiterhin bestehenden
Lieferkettenverzögerungen insbesondere bei kleineren Zulieferern, die im
abgelaufenen Quartal u.a. aufgrund von Zolldiskussionen teilweise nicht oder
nur verspätet lieferfähig waren. Dies hatte zur Folge, dass die
FACC-Produkte trotz Lieferfähigkeit ins zweite Halbjahr verschoben wurden,
um die Produktion der OEMs zu harmonisieren. Für 2025 hat der Vorstand die
Guidance indes auf >10% Umsatzwachstum (zuvor: 5-15%) konkretisiert, was
ebenfalls dafür spricht, dass die Verzögerungen sich im zweiten Halbjahr
verringern sollten.

Aerostructures leidet unter Materialkosten - Konzernmarge trotzdem
verbessert: FACC konnte die operative Marge aufgrund des laufenden
Effizienzprogramms sowie Einmaleffekten im zweiten Quartal überraschend
verbessern und mit 5,6% (MONe: 3,1%) das Vorjahr um 0,2PP knapp übertreffen.
Besonders im Aerostructures-Segment machten sich deutlich gestiegene
Inputkosten bemerkbar, sodass die Marge auf 1,5% sank (Q2/24: 8,6%). Dies
lag neben den angesprochenen Materialpreissteigerungen auch an einer
schwachen Produktivität in Folge der Verschiebung der Produktabrufe, die
sich laut Vorstand im zweiten Halbjahr jedoch wieder erholen dürften. Die
Inputpreissteigerungen werden zudem ab dem kommenden Jahr an die Kunden
weitergegeben, sodass sich die Marge erholen dürfte. Das Interiors-Segment
profitierte hingegen u.a. von einer gesteigerten Produktionseffizienz als
Folge des Umzugs von Teilen der Produktion von Österreich nach Kroatien und
China. Die EBIT-Marge konnte dementsprechend von 0,2% im Vorjahresquartal
auf 6,6% gesteigert werden. Positiv fiel zudem der Free Cashflow auf, der in
H1/25 mit 31,7 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahr lag und von den zuvor
angekündigten Maßnahmen zur Vorratsreduktion profitierte. Der Vorratsbestand
soll zum Jahresende weiter verringert werden.

Fazit: Die Luftfahrtbranche wird weiterhin von Lieferkettenschwierigkeiten
beeinflusst, die sich in H1 in Top und Bottom Line widerspiegelten.
Nichtsdestotrotz scheint FACC auf dem richtigen Weg und dürfte insbesondere
ab 2026 deutliche Margensteigerungen verzeichnen. Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung mit einem Kursziel i.H.v. 12,00 EUR.



---------------------------------------------------------------------------

2187616 22.08.2025 CET/CEST

