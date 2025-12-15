W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Luftfahrt- und Rüstungskonzern

Airbus: Deutschland bestellt 20 weitere Kampfhubschrauber

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
Quelle: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com

Deutschland bestellt bei Airbus noch mehr Kampfhubschrauber. Der Staat habe eine Option aus seinem Vertrag vom Dezember 2023 gezogen und seine damalige Bestellung um 20 Stück auf 82 leichte Kampfhubschrauber vom Typ H145M aufgestockt, teilte der Luftfahrt- und Rüstungskonzern am Montag in Donauwörth mit.

Die erste Maschine aus dem Großauftrag hat die Bundeswehr im November 2024 erhalten. Seither wurden weitere ausgeliefert.

