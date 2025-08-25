Bigo Live bringt die globale Creator Community bei der Halbjahresgala in der Türkei zusammen



EQS Newswire / 25.08.2025 / 09:15 CET/CEST



ISTANBUL, TÜRKEI - Media OutReach Newswire - 25 August 2025 - Bigo Live, eine führende globale Social Livestreaming-Plattform, freut sich, die mit Spannung erwartete Halbjahresgala 2025 in der Türkei präsentieren zu können. Die Veranstaltung findet am 26. August im berühmten Çırağan Palace Kempinski-Hotel in Istanbul statt. Unter dem Thema „Live Beyond the Screen" feiert die Gala die Rolle des Livestreamings, das Brücken zwischen Kulturen schlägt, Creatorn eine Bühne bietet und es ermöglicht, sowohl online als auch offline persönliche Beziehungen aufzubauen.





Die Veranstaltung, die einen wichtigen Meilenstein bei der Expansion von Bigo Live in der Türkei und der gesamten Region darstellt, bringt mehr als 200 Top Creator und Geschäftspartner aus über 15 europäischen und asiatischen Ländern zusammen, um Kreativität und das Gefühl der Verbundenheit zu würdigen. Der Abend wird durch die chatVerleihung der Cornerstone Awards (einschließlich der Mid-Year GALA Family Winners, Mid-Year GALA Influencer Winners, Mid-Year GALA Agency Winners, Mid-Year GALA Creator Winners und anderer Auszeichnungen) einige der einflussreichsten und inspirierendsten Stimmen auf der Plattform ehren. Als Anerkennung für ihre herausragenden Beiträge erhalten die Gewinner eine speziell angefertigte Trophäe zusammen mit Bigo-Live-Artikeln in limitierter Auflage und Geschenken.Die Gala wird außerdem die kreative Vielfalt der globalen Community von Bigo Live durch einen pulsierenden Mix aus Musik, Tanz und Performance Art unterstreichen. Zu den Höhepunkten gehören ein Violinsolo der türkischen Musikerin nahidemusic zu einem ursprünglichen Vokalstück des italienischen Creators _kimura. Eine dynamische Tanzperformance der Gruppen PERFECT aus der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) PERFECT (Bigo-ID: 737040403), DIVA (Bigo-ID: 7788ok) und MILA (Bigo-ID: Miillamur) wird die Bühne zum Kochen bringen, während der türkische Creator BayZarif und sein Assistent BERSSUU eine einzigartige Bauchrednernummer präsentieren, die Humor mit Storytelling kombiniert. Der deutsche Sänger Nissim wird mit einem gefühlvollen Auftritt glänzen. Traditionelle und moderne türkische Tänze werden den Abend abrunden und dieser globalen Feier eine starke lokale Note verleihen.„Die Halbjahresgala in der Türkei ist mehr als nur eine Würdigung von Errungenschaften. Sie ist Ausdruck unseres Engagements zur Förderung einer diversen, inklusiven und inspirierenden Creator Community", erklärte ein Sprecher von Bigo Live. „Diese Gala feiert, wie echte Verbindungen – über Kulturen und Grenzen hinweg – virtuell beginnen und wachsen können."Die Gala wird außerdem durch Livestreaming auf dem offiziellen Kanal von Bigo Live über die Bigo Live-App übertragen, um das globale Publikum einzuladen, die Veranstaltung zu verfolgen und durch einen Chat in Echtzeit, mit virtuellen Geschenken (Virtual Gifting) und Gewinnchancen am Geschehen teilzunehmen. Folgen Sie Bigo Live auf Facebook und Instagram , um Updates zu erhalten und feiern Sie zusammen mit uns die transformative Kraft des Livestreamings.Hashtag: #Bigo

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

News Source: Bigo Live