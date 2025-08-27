Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Continental auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

dpa-AFX · Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Continental angesichts des Verkaufs der Schlauchleitungssparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Anfang August habe das Management angedeutet, dass der Verkauf vor dem Ende des dritten Quartals erfolgen könnte, schrieb David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die finanziellen Auswirkungen auf den Barmittelfluss begrenzt bleiben. Das Geschäft werde sich aber margensteigernd bei Contitech auswirken./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

