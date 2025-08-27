EQS-News: LM PAY veröffentlicht vorläufige Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 und setzt stabiles Wachstum fort

EQS-News: LM Pay S.A. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

LM PAY veröffentlicht vorläufige Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 und setzt stabiles Wachstum fort



27.08.2025

Warschau, 27. August 2025 – LM PAY S.A. (ISIN: PLLMPAY00016) ist ein innovatives technologiegetriebenes FinTech-Unternehmen, das Embedded-Finance-Lösungen im Gesundheitswesen, der Schönheits- und Versicherungsbranche in Polen anbietet. Das Unternehmen stellt sofortige und verbindliche Kreditentscheidungen am Point of Service bereit und ermöglicht es Patienten und Kunden, sofortigen Zugang zu wichtigen Dienstleistungen sowie eine bequeme Konsumentenfinanzierung zu erhalten.

Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2025

Der Umsatz stieg nach vorläufigen Berechnungen im ersten Halbjahr 2025 auf 14,66 Mio. PLN (ca. 3,46 Mio. EUR) und verzeichnete damit ein Plus von 31% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Betriebsergebnis (EBIT) entwickelte sich ebenfalls positiv und stieg um 44% von 3,07 Mio. PLN (0,71 Mio. EUR) auf 4,43 Mio. PLN (1,04 Mio. EUR). Dieses Wachstum wurde durch den Ausbau des Partnernetzwerks und die erhöhten Nachfrage nach Schönheits- und Gesundheitsdienstleistungen in Polen getragen. Zudem profitierte LM PAY vom gesteigerten Kundenvertrauen, höherer Markenbekanntheit und wirksamen Direktmarketingmaßnahmen. Die Kundenbindung verbesserte sich leicht: Der Anteil wiederkehrender Kunden stieg von 30% auf 33%. Die Gesamtzahl der betreuten Kunden erhöhte sich um 12% auf 22.900 im ersten Halbjahr 2025.

Einladung zur Herbstkonferenz und Poland on AIR

LM PAY wird an der EquityForum Herbstkonferenz in Frankfurt am 1. und 2. September 2025 teilnehmen. Das Management lädt zudem zu einem Online-Investorentreffen „Poland on AIR“ ein am 1 September 2025. Die Registrierung ist unter https://www.appairtime.com/event/8d5520b3-42e6-4f69-be79-60336d3f39ca möglich.

Über LM PAY:

LM PAY S.A. ist ein schnell wachsendes FinTech-Unternehmen, das sich auf Embedded-Finance-Lösungen für Gesundheits- und ästhetische Behandlungen spezialisiert hat. Die innovative Plattform von LM PAY integriert sich nahtlos in die Arbeitsabläufe von über 13.000 Kliniken und Schönheitssalons in Polen. Sie vereinfacht die Finanzierung für Patienten und sorgt gleichzeitig für sofortige Zahlungen an die Anbieter, was die Prozesse effizienter und reibungsloser macht.

Das Unternehmen arbeitet mit führenden Marktakteuren zusammen und verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung auf dem polnischen Markt. Mit einer Listung an der Börse Düsseldorf (ISIN: PLLMPAY00016) ist LM PAY gut positioniert, um in Zukunft weiter zu expandieren. Zu den wichtigsten Wachstumsbereichen gehören die Weiterentwicklung des B2B-Partnernetzwerks in Polen sowie die Diversifizierung der Embedded-Finance-Lösungen in neue Branchen wie die Kfz-Versicherung und rechtliche Dienstleistungen.

