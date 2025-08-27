Werbung ausblenden

Langjähriger Givaudan-Chef geht - Nachfolger wird Danone-Manager

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Aromen- und Riechstoffkonzern Givaudan ordnet seine Unternehmensführung neu.

Vorstandschef Gilles Andrier werde im März 2026 nach 20 Jahren sein Amt abgeben und in den Ruhestand gehen, teilte der Schweizer Konzern am Mittwoch mit. Sein Nachfolger werde Danone-Manager Christian Stammkoetter. Givaudan kündigte zudem an, dass Verwaltungsratspräsident Calvin Grieder bei der nächsten Generalversammlung 2026 nach zwölf Jahren zurücktrete und Andrier seinen Posten übernehmen werde.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

