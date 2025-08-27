Werbung ausblenden

Original-Research: Erlebnis Akademie AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH

27.08.2025 / 08:19 CET/CEST
Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG

     Unternehmen:               Erlebnis Akademie AG
     ISIN:                      DE0001644565

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      27.08.2025
     Kursziel:                  EUR 12,60 (unverändert)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler

Erweiterungs- und Kostensenkungsmaßnahmen

Die Stabilisierung der Umsätze und die Erreichung positiver operativer
Cashflows trotz teilweise späterer Saisonstarts und schwieriger
Witterungsverhältnisse belegen aus unserer Sicht die zunehmende Robustheit
des Geschäftsmodells gegenüber ungünstigen Witterungsverhältnissen an
einzelnen Standorten. Damit zeigen auch die vom Vorstand getroffenen
Maßnahmen zur Steigerung der Besucherzahlen - Erweiterung der
Baumwipfelpfade durch Abenteuerwälder, Gastronomie und Shops,
Trampolinparcours, Kletterwälder, Hängebrücken, Volieren oder Tierfreigehege
- und die eingeleiteten Kosteneinsparmaßnahmen bereits vor deren
vollständigen Umsetzung erste - und nach unserer Einschätzung - auch
nachhaltige Ergebnisse. Sollten sich keine unvorhersehbaren
Extremwetterereignisse einstellen, ist damit die vom Unternehmen bestätigte
Guidance 2025e, die Umsätze zwischen EUR 25,6 und 27,9 Mio. sowie ein EBIT
zwischen EUR 0,8 und 2,6 Mio. vorsieht, aus unserer Sicht realistisch
erreichbar. In der zweiten Jahreshälfte bietet die Hochsaison mit
typischerweise hohen Besucherzahlen nach unserer Einschätzung deutliches
Kurssteigerungspotential. Wir bestätigen unser aus einem dreistufigen
DCF-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 12,60 je Aktie (Base-Case-Szenario)
und unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie.

Im ersten Halbjahr 2025 konnte eak mit 683.000 (Vj.: 711.000) Besuchern an
den vollkonsolidierten Baumwipfelpfaden und Abenteuerwäldern den Umsatz mit
EUR 9,1 Mio. (Vj.: EUR 9,3 Mio., -2,0% YoY) trotz späterer Öffnungen und
wetterbedingter Einschränkungen an den Standorten in Irland und Kanada
nahezu auf Vorjahresniveau halten. Ermöglicht wurde dies durch höhere
Eintrittspreise, durch die der Rückgang der Besucherzahlen der
Baumwipfelpfade und Abenteuerwälder (-3,9% YoY) kompensiert wurde.

Die Resilienz im Kerngeschäft der eak zeigt sich nicht zuletzt im operativen
Ergebnis (EBIT), das sich aufgrund breit gefächerter Kostensenkungsmaßnahmen
im H1/2025 auf EUR -2,2 Mio. von EUR -2,6 Mio. im H1/2024 verbesserte. Weil
trotz vorsichtiger Expansion weiterhin in Projekte investiert wurde, die
darauf zielen, das Angebot an den bestehenden Standorten durch
Zusatzattraktionen in Form von Spiel- und Kletterelementen zu erweitern, lag
der investive Cashflow mit EUR -0,3 Mio. deutlich über dem Vorjahreswert
(EUR -0,0 Mio.). Gleichwohl waren die Freien Cashflows mit EUR 0,8 Mio. auch
im saisonal schwächeren ersten Halbjahr deutlich positiv.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4113e0f3a7a0a865acf49ccface84ccb

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

2189078 27.08.2025 CET/CEST

