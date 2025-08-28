Dax nach schwachem Wochenstart auf Erholungskurs

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger nutzen die jüngsten Kursverluste zum Wiedereinstieg.

Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Donnerstag 0,6 Prozent höher bei 24.180,62 Punkten. Zuvor hatte er alle drei Handelstage in dieser Woche im Minus beendet. "Das gab es im Juli schon einmal", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Auch vor sechs Wochen folgte auf den negativen Wochenstart ein positiver Donnerstag."

Gefragt bei den Einzelwerten waren unter anderem die Aktien von Delivery Hero, die um fast 3,5 Prozent zulegten. Der Lieferdienst hatte im ersten Halbjahr dank Rekorden bei den täglichen Bestellungen und einer gestiegenen Nachfrage in Asien kräftig zugelegt.

Anleger griffen auch bei Cancom zu. Die Titel des IT-Dienstleisters stiegen nach einer Hochstufung um rund fünf Prozent. Die Experten der US-Investmentbank Jefferies hatten sie auf "Buy" nach zuvor "Hold" gesetzt.

Aus den Depots flogen hingegen Fielmann. Die Papiere der Optikerkette rutschten nach negativ aufgenommenen Halbjahreszahlen um fast sieben Prozent ab.

