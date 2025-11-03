W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Märkte heute 03.11.2025

Berkshire, Linde & Palantir: Strategie und Erwartungen im Check

onvista · Uhr
Linde – Zahlen und Ausblick

Solide Quartalsergebnisse, robuster Cashflow und stabiles Projekt-Backlog. Doch wie viel Wachstumsdynamik ist für Gasekonzern Linde tatsächlich realistisch, wenn die Industrieproduktion weltweit eher verhalten wirkt?

Berkshire zwischen Bilanzstärke und Führungswechsel

Starkes Versicherungsgeschäft, Rekord-Cash und die erste große Transaktion seit Längerem. Gleichzeitig steht der Übergang zum neuen Chef Greg Abel im Raum. Wie beurteilt der Markt diese Phase bei Berkshire Hathaway?

Palantir vor den Zahlen 

Ein starkes Jahr an der Börse und viel Rückenwind im kommerziellen Geschäft gibt es derzeit für Palantir. Doch die Erwartungen sind hoch. Welche Kennzahlen könnten heute wirklich entscheidend sein?

