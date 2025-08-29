Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Habecks Abgang

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Habecks Abgang:

"Mit Habeck geht ein großes politisches Talent, das seiner Partei fehlen wird, damit diese in der Opposition medial stattfindet. Er war aber auch ein Mann, der zwar den Blick für die großen Visionen - Stichwort Energiewende - hatte, aber am Klein-klein der Realpolitik - Stichwort Heizungsgesetz - scheiterte. Die Politik jetzt zu verlassen, ist eine gute Entscheidung von Habeck, denn ehemalige Minister machen sich als oppositionelle Besserwisser nicht so gut."/yyzz/DP/stw