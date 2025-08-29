Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Habecks Abgang

dpa-AFX · Uhr

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Habecks Abgang:

"Mit Habeck geht ein großes politisches Talent, das seiner Partei fehlen wird, damit diese in der Opposition medial stattfindet. Er war aber auch ein Mann, der zwar den Blick für die großen Visionen - Stichwort Energiewende - hatte, aber am Klein-klein der Realpolitik - Stichwort Heizungsgesetz - scheiterte. Die Politik jetzt zu verlassen, ist eine gute Entscheidung von Habeck, denn ehemalige Minister machen sich als oppositionelle Besserwisser nicht so gut."/yyzz/DP/stw

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe27. Aug. · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden