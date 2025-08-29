TUI - Bodenbildung gewinnt an Konturen
HSBC · Uhr
Bodenbildung gewinnt an Konturen
Mit Hilfe von insgesamt sieben Indikatoren analysieren wir jede Woche die 160 deutschen „blue chips“ aus DAX®, MDAX® und SDAX®. Die mehrheitlich trendfolgende, aber vor allem objektive Selektion, spült immer wieder spannende Tradingkandidaten an die Oberfläche. So sind wir aktuell nach langer Zeit mal wieder auf die TUI-Aktie aufmerksam geworden. Wichtig ist, zusätzlich zu unserem Indikatormodell, aber im zweiten Schritt dann der Abgleich mit dem eigentlichen Chartverlauf, welcher derzeit ebenfalls zu gefallen weiß. Schließlich konnte der Titel zuletzt die 38-Monats-Linie (akt. bei 7,31 EUR) zurückerobern sowie den seit dem Jahr 2018 bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 7,44 EUR) zu den Akten legen. Was jetzt aus charttechnischer Sicht noch fehlt, ist ein Spurt über die Widerstandszone bei 8,80/9,80 EUR, denn dieser Spurt würde die Bodenbildung der letzten zwei Jahre abschließen (siehe Chart). Aus der Höhe der unteren Umkehr ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 3,50 EUR bzw. ein Kursziel im Bereich von 12,30 EUR. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, gilt es indes auf der Unterseite, die o. g. Kombination aus der ehemaligen Trendlinie und dem gleitenden Durchschnitt nicht mehr zu verletzen.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Mit Hilfe von insgesamt sieben Indikatoren analysieren wir jede Woche die 160 deutschen „blue chips“ aus DAX®, MDAX® und SDAX®. Die mehrheitlich trendfolgende, aber vor allem objektive Selektion, spült immer wieder spannende Tradingkandidaten an die Oberfläche. So sind wir aktuell nach langer Zeit mal wieder auf die TUI-Aktie aufmerksam geworden. Wichtig ist, zusätzlich zu unserem Indikatormodell, aber im zweiten Schritt dann der Abgleich mit dem eigentlichen Chartverlauf, welcher derzeit ebenfalls zu gefallen weiß. Schließlich konnte der Titel zuletzt die 38-Monats-Linie (akt. bei 7,31 EUR) zurückerobern sowie den seit dem Jahr 2018 bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 7,44 EUR) zu den Akten legen. Was jetzt aus charttechnischer Sicht noch fehlt, ist ein Spurt über die Widerstandszone bei 8,80/9,80 EUR, denn dieser Spurt würde die Bodenbildung der letzten zwei Jahre abschließen (siehe Chart). Aus der Höhe der unteren Umkehr ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 3,50 EUR bzw. ein Kursziel im Bereich von 12,30 EUR. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, gilt es indes auf der Unterseite, die o. g. Kombination aus der ehemaligen Trendlinie und dem gleitenden Durchschnitt nicht mehr zu verletzen.
TUI (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart TUI
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
onvista Premium-Artikel
Trading-ImpulsDieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Chartzeit EilmeldungÄnderung bei Nvidia und zwei Neukäufe27. Aug. · onvista
Gea und Scout24 vor Aufstieg?So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
KORREKTUR/Frankfurter Flughafen: Bald große Flaschen im Handgepäck möglichgestern, 14:29 Uhr · dpa-AFX
Frankfurter Flughafen: Bald große Flaschen im Handgepäck möglichgestern, 12:29 Uhr · dpa-AFX
SDax-AktiePPF steigt bei ProSieben aus - Weg frei für Übernahmegestern, 07:14 Uhr · Reuters
MedienberichtLufthansa will mit neuer Organisationsstruktur Zentrale stärken25. Aug. · Reuters
Boeing forciert Auslieferungen an Ryanair27. Aug. · Reuters