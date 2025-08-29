TUI - Bodenbildung gewinnt an Konturen

Mit Hilfe von insgesamt sieben Indikatoren analysieren wir jede Woche die 160 deutschen „blue chips“ aus DAX®, MDAX® und SDAX®. Die mehrheitlich trendfolgende, aber vor allem objektive Selektion, spült immer wieder spannende Tradingkandidaten an die Oberfläche. So sind wir aktuell nach langer Zeit mal wieder auf die TUI-Aktie aufmerksam geworden. Wichtig ist, zusätzlich zu unserem Indikatormodell, aber im zweiten Schritt dann der Abgleich mit dem eigentlichen Chartverlauf, welcher derzeit ebenfalls zu gefallen weiß. Schließlich konnte der Titel zuletzt die 38-Monats-Linie (akt. bei 7,31 EUR) zurückerobern sowie den seit dem Jahr 2018 bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 7,44 EUR) zu den Akten legen. Was jetzt aus charttechnischer Sicht noch fehlt, ist ein Spurt über die Widerstandszone bei 8,80/9,80 EUR, denn dieser Spurt würde die Bodenbildung der letzten zwei Jahre abschließen (siehe Chart). Aus der Höhe der unteren Umkehr ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 3,50 EUR bzw. ein Kursziel im Bereich von 12,30 EUR. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, gilt es indes auf der Unterseite, die o. g. Kombination aus der ehemaligen Trendlinie und dem gleitenden Durchschnitt nicht mehr zu verletzen.

TUI (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart TUI

Quelle: LSEG, tradesignal²

