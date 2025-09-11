Lufthansa könnte ITA-Anteil bis Juni auf 90 Prozent erhöhen

(Reuters) - Die Lufthansa könnte bei der Übernahme der italienischen Staatsairline ITA Airways im kommenden Jahr den nächsten großen Schritt gehen.

Die Airline arbeite mit dem italienischen Wirtschaftsministerium daran, ihren Anteil von derzeit 41 Prozent bis Juni auf 90 Prozent zu erhöhen, berichtete die Zeitung "Corriere della Sera" am Donnerstag unter Berufung auf zwei Personen. Dafür würde die Lufthansa weitere 325 Millionen Euro zahlen und eine erfolgsabhängige weitere Summe von 100 Millionen Euro. Eine Entscheidung darüber werde im April oder Mai erwartet. Die Lufthansa wollte sich dazu nicht äußern.

Nach der Vereinbarung der Lufthansa mit der Regierung in Rom hat die Airline-Gruppe das nächste Mal im Sommer nächsten Jahres die Option, auf 90 Prozent aufzustocken. Den Zeitplan dafür machte die Lufthansa unter anderem davon abhängig, wie schnell die Alitalia-Nachfolgerin ihre Profitabilität verbessern kann. Bisher hält die Lufthansa an ITA 41 Prozent. Die Airline wird seit Anfang des Jahres in das Lufthansa-Netzwerk integriert. Im zweiten Quartal trug sie erstmals positiv zum Konzernergebnis bei.