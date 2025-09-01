Werbung ausblenden

Bundeskanzler Merz kommt zu NRW-Antrittsbesuch nach Münster

dpa-AFX · Uhr

MÜNSTER (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz kommt am Montag zu seinem offiziellen Antrittsbesuch bei der nordrhein-westfälischen Landesregierung ins historische Rathaus von Münster. Geplant seien eine gemeinsame Kabinettssitzung und im Anschluss Begegnungen mit NRW-Polizisten sowie mit Wissenschaftlern zum Thema Hightech-Standort Deutschland, wie die NRW-Staatskanzlei mitteilte.

Der CDU-Politiker trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein, mittags ist eine gemeinsame Pressekonferenz mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) geplant. Der offizielle Antrittsbesuch von Merz in seinem Heimatland NRW ist der vierte nach Bayern, Niedersachsen und dem Saarland. Die anderen Bundesländer sollen folgen. Das Rathaus ist ein wichtiger historischer Ort: Hier wurden unter anderem Teile des "Westfälischen Friedens" verhandelt./rs/DP/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
NRW Holdings
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?gestern, 14:00 Uhr · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden